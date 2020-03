Eine Woche nach der ersten Premier-League-Niederlage der Saison und dem Aus im FA-Cup ist der FC Liverpool zurück in der Erfolgsspur. Das Team von Trainer Jürgen Klopp drehte am Samstag (07.03.2020) einen Rückstand und setzte sich zu Hause knapp mit 2:1 (2:1) gegen den AFC Bournemouth durch. Liverpools Vorsprung auf den Titelverteidiger und Tabellenzweiten Manchester City, der zwei Spiele weniger absolviert hat, betrug am Samstag 25 Punkte.

Salah und Mané trafen

Die "Reds" halten damit weiter Kurs auf die erste Meisterschaft seit 30 Jahren. Mohamed Salah (25. Minute) mit seinem 16. Saisontreffer in seinem 100. Premier-League-Einsatz für Liverpool und Sadio Mané (33.) sicherten der Klopp-Elf den 15. Sieg im 15. Heimspiel. Für Firmino ergab sich in der Nachspielzeit die Chance, auf 3:1 zu erhöhen.

Saisonübergreifend war es der 22. Heimsieg der Klopp-Elf in der Meisterschaft in Folge, womit der Rekord des legendären Liverpool-Teammanagers Bill Shankly von 1972 gebrochen wurde. "Ich werde mich nie selbst mit ihm vergleichen" , betonte Klopp nach dem Spiel, "es ist schön, es ist etwas Spezielles. Aber das Spiel hat gezeigt, wir müssen hart kämpfen, um erfolgreich zu sein."

Milners spektakuläre Rettungsaktion

Zuvor hatte Bournemouth in Anfield den besseren Start erwischt und war durch Callum Wilson (9.) in Führung gegangen. Nach knapp 20 Minuten musste jedoch Abwehrspieler Steve Cook verletzt den Platz verlassen. Der für Cook eingewechselte Jack Simpson verlor den Ball an Liverpool-Stürmer Mané, der daraufhin die Vorlage für Salahs Ausgleichstreffer lieferte.

Die "Reds" taten sich lange Zeit enorm schwer, selbst die Führung brachte keine Sicherheit: James Milner musste mit einer spektakulären Rettungsaktion, bei der er im Flug den Ball von der Linie kratzte, den Erfolg retten.

Adrian für Alisson im Tor

Klopp musste gegen Bournemouth auf Torhüter Alisson verzichten, der wegen einer Hüftverletzung fehlte. Für ihn stand Liverpools Nummer zwei Adrian zwischen den Pfosten, der Alisson voraussichtlich auch am Mittwoch im Achtelfinalrückspiel der Champions League gegen Atlético Madrid (Hinspiel: 0:1) vertreten wird. Mannschaftskapitän Jordan Henderson und Verteidiger Andy Robertson, die am Samstag ebenfalls angeschlagen fehlten, werden gegen Madrid zurückerwartet.

Tottenham wieder ohne Sieg

RB Leipzigs Champions-League-Gegner Tottenham Hotspur bleibt weiter unter den eigenen Ansprüchen. Drei Tage vor dem Achtelfinal-Rückspiel in Leipzig kamen die "Spurs" nicht über ein 1:1 (0:1) beim FC Burnley hinaus. Dele Alli (50. Minute) bescherte seiner Mannschaft per Strafstoß einen Punkt im Stadion Turf Moor. Zuvor hatte Chris Wood (13.) gegen schwache Gäste aus London die Führung für Burnley erzielt. Am Ende mussten die "Spurs" sogar noch um den Auswärtspunkt zittern.

Tottenham, das erneut ohne das verletzte Sturmduo Harry Kane und Heung-Min Son auskommen musste, belegt nach dem dritten sieglosen Liga-Spiel in Serie nur noch Tabellenplatz acht. Das Team von Trainer José Mourinho hat schon vier Punkte Rückstand auf den begehrten Platz vier, der noch zur Champions League der kommenden Saison berechtigt.

Nach vier Pflichtspielniederlagen beenden die Londoner immerhin ihre Negativserie. Das Achtelfinal-Hinspiel gegen Leizpig hatten die "Spurs" vor zweieinhalb Wochen zuhause mit 0:1 verloren. Auf Niederlagen in der Premier League gegen Chelsea und Wolverhampton - beide sind direkte Konkurrenten um einen Platz im europäischen Wettbewerb - folgte das Aus im FA-Cup nach Elfmeterschießen gegen Norwich City.

Özil bereitet Arsenals Sieg

Der FC Arsenal gewann das Londoner Derby gegen West Ham United mit 1:0 (0:0). Rio-Weltmeister Mesut Özil stand ebenso wie Torwart Bernd Leno in der Start-Elf der "Gunners" und bereitete das Siegtor durch Alexandre Lacazette per Kopf (78.) vor.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Samstag, 07.03.20, 18 Uhr

dpa/sid | Stand: 07.03.2020, 21:15