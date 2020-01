Der FC Chelsea kommt auch im neuen Jahr nicht so richtig vom Fleck. Das Team von Coach Frank Lampard ließ auswärts beim 1:1 (1:0) in Brighton erneut wichtige Punkte liegen und konnte den Rückstand auf die ersten drei Tabellenränge nicht entscheidend verkürzen.

Nach dem 2:1-Auswärtssieg beim FC Arsenal waren die "Bluse" eigentlich guter Dinge in den englischen Süden gereist. Und als Abwehrmann Cesar Azpilicueta nach nur zehn Minuten im Anschluss an einen Standard auch noch das 1:0 erzielte, sah auch alles nach einem weiteren Chelsea-Sieg aus.

Nicht konsequent genug

Doch wie so oft in letzter Zeit zeigte sich Chelsea im weiteren Verlauf der Partie nicht konsequent genug. Die Kontermöglichkeiten wurden nicht zu Ende gespielt, mit zunehmender Spielzeit holten sich die Gastgeber von Brighton and Hove Spielanteile zurück.

Und so war der spektakuläre Ausgleich in der 84. Spielminute auch nicht unverdient. Der Iraner Alireza Jahanbakhsh legte sich nach einer Linksflanke perfekt in die Luft und jagte die Kugel per Fallrückzieher zum 1:1-Ausgleich für Brighton ins Netz.

Villa mit wichtigem Auswärtssieg

Unterdessen gelang Aston Villa ein eminent wichtiger Auswärtssieg im Abstiegskampf. Nach dominanter erster Hälfte führte der Aufsteiger in Burnley nach Toren von Wesley (27.) und Jack Grealish (41.) zur Pause mit 2:0. Nach dem Wechsel drängten die Gastgeber zwar, mehr als der Anschlusstreffer durch Chris Wood (80-) wollte ellerdings nicht mehr gelingen.

