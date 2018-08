Als sich das Old Trafford am späten Montagabend fluchartig leerte, schaute José Mourinho grimmig drein. Wie so oft in den letzten Wochen. Tottenhams Lucas Moura hatte in der 84. Minute das 3:0 für Tottenham erzielt, und damit am dritten Spieltag schon Uniteds zweite Niederlage besiegelt. Und die Fans der Spurs, sie verhöhnten Mourinho, der sich einst als "The Special One" bezeichnet hatte. "Du bist nicht mehr besonders" , sang der Tottenham-Block. Und: "Du wirst morgen früh gefeuert."

Recht sollten sie nicht behalten, der Trainer von Manchester United heißt auch am Tag nach der höchsten Heimniederlage seit mehr als zwei Jahren noch Mourinho. Die Frage, wie lange noch der Fall sein wird, stellt aber längst nicht mehr nur Englands Boulevard. Platz dreizehn, der schlechteste Saisonstart seit 26 Jahren - im Theatre of Dreams, wie Manchesters Heimstätte auch genannt wird, träumt man stets vom maximalen Erfolg. Der Fehlstart in die Liga, er passt so gar nicht zu den eigenen Ansprüchen.

"Respekt, Respekt, Respekt"

Manchester Uniteds Trainer Jose Mourinho

Vielleicht war deshalb auch damit zu rechnen, dass Mourinho auf der anschließenden Pressekonferenz zum Gegenangriff ausholen würde. Das macht er gerne, vor allem, wenn er selbst in der Kritik steht. Doch was dann folgte, dürfte selbst Mourinho-Kenner überrascht haben. "Wie war das Ergebnis heute?" , fragte Mourinho die anwesenden Journalisten und lieferte die Antwort gleich hinterher. Er streckte drei Finger in die Höhe, verzog das Gesicht und sagte: "Aber was bedeutet das noch? Drei Meistertitel, die ich gewonnen habe. Ich habe mehr Meistertitel gewonnen als alle anderen 19 Trainer zusammen. Ich drei, die zwei."

Und als wäre damit alles gesagt und jede Kritik entkräftet, erhob sich Mourinho, er gestikulierte wild und schimpfte: "Respekt, Respekt, Respekt." Nur um dann wutentbrannt den Raum zu verlassen, das eine oder andere womöglich unschöne Wort auf den Lippen. Es war das übliche Spiel: Mourinho gegen alle anderen. Gegen unwissende Journalisten, kritische Fans und nervige Vereinsbosse.

Erfolg auf Zeit

Nun ist José Mourinho gewiss nicht irgendein Trainer. Er hat einige der ganz großen Klubs dieser Welt trainiert, Real Madrid, den FC Chelsea, Inter Mailand, und wo er war, da war immer auch Erfolg. Dreißig Titel holte er als Cheftrainer, die letzten drei mit Manchester United: 2017, im ersten Jahr unter dem Leitung des eigenwilligen Portugiesen, gewannen die Red Devils die Europa League, den englischen Ligapokal und den Superpokal.

Dass ihm trotz all dieser Erfolge nicht die Herzen der Fußball-Welt zufliegen, mag auch an der defensiven Taktik liegen, die er aller individuellen Klasse seiner Spieler zum Trotz überall spielen lässt. Doch im Erfolg sieht man bekanntlich gerne über kleinere Fehler hinweg, und kann man durchaus folgern, dass Mourinho nicht selten viel mehr sein Hang zum Zaudern und Nörgeln zum Verhängnis wird. Denn wer Mourinho holt, der verpflichtet einen streitbaren Trainer, für den Konflikte zur Arbeit dazugehören.

Für seine Mitstreiter ist das anstrengend, und vielleicht ist es ganz einfach so, dass sich eine solche Methode im Laufe der Jahre abnutzt. Und in diesem Sommer ist Mourinho ganz offensichtlich besonders streitlustig. Als Manchester im Juli durch die USA tourte und nebenbei den International Champions Cup gegen Real Madrid gewann, war Mourinho eigentlich bei jedem Medientermin schlecht gelaunt. "Wir sind nicht hier, um uns zu verbessern. Wir spielen hier nur, um zu überleben" , sagte Mourinho einmal, als ihn Journalisten auf die noch urlaubenden WM-Fahrer wie Romelu Lukaku ansprachen.

Aus England ist zu hören, Manchesters Vize-Chairman Ed Woordward sei generell nicht allzu gut auf Mourinho zu sprechen, weil der einfach immer zu viel fordere. Im Sommer zum Beispiel einen Top-Innenverteidiger wie Harry Maguire (Leicester City), den Mourinho dann auch prompt nicht bekam, was seine Laune nicht unbedingt verbesserte.

Das Beispiel Pogba

Und Paul Pogba, der vielleicht beste Spieler dieses eigentlich so hochbegabten Teams, macht auch nicht den Eindruck, als könne er sich keinen besseren Trainer als Mourinho vorstellen. Neulich gab Pogba, der im Spiel gegen Brighton (2:3) unfassbare 27 Mal den Ball verloren hatte, ein bemerkenswertes Inerview. Pogba sagte, er müsse sich sicher dafür kritisieren lassen, dass seine Einstellung unzureichend gewesen sei. Wer möchte, kann da zwischen den Zeilen die verbale Ohrfeige für Mourinho herauslesen, dem es offensichtlich auch nach zwei Jahren nicht gelungen ist, seinen launischen Mittelfeldspieler mental auf das Level eines Weltklassespielers zu bringen.

Dabei kann Pogba doch ganz anders, wenn er einen Trainer hinter sich weiß, der ihm voll vertraut. So wie Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps. Als Frankreich in diesem Sommer Weltmeister wurde, lag das nicht nur an der genialen Offensivabteilung um Antoine Griezmann und Kylian Mbappe. Es lag auch an Pogba, der im zentralen Mittelfeld so etwas wie Leader-Qualitäten aufblitzen ließ, und nicht nur tollen Fußball spielte, sondern manchmal sogar kämpfte.

Das verflixte dritte Jahr

Auf Manchester United warten nun richtungsweisende Wochen. Die nächsten Gegner in der Premier League heißen FC Burnley, FC Watford und Wolverhampton Wanderers, da kann man als 20-maliger Meister schon mal neun Punkte als Ziel ausgeben. Wenn das gelingt, könnte die aufkeimende Unzufriedenheit schnell vergessen sein.

Sonst droht beiden Seiten das, was mancher Experte in England längst vermutet: Dann könnte die Verbindung zwischen dem englischen Rekordmeister und dem portugiesischen Star-Trainer schleichend und vielleicht auch unschön zu Ende gehen. Ausgerechnet im verflixten dritten Jahr, an dessen Ende in der Karriere von Mourinho nicht selten ein Abschied stand.

Erst einmal arbeitete er länger als drei Spielzeiten bei einem Verein, zwischen 2004 und 2007 war das beim FC Chelsea. Glaubt man dieser Statistik, dann wäre es zumindest keine Überraschung, wenn der Trainer von Manchester United in nicht allzu ferner Zukunft nicht mehr José Mourinho hieße.

