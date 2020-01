Die Zahlen sind beeindruckend. Nach 23 Spieltagen führt der FC Liverpool die Tabelle der englischen Premier League mit 64 Punkten an. 16 Punkte beträgt der Vorsprung der "Reds" auf Verfolger Manchester City. Und das Team von Trainer Jürgen Klopp hat auch noch ein Spiel weniger absolviert als der Titelverteidiger.

Der jüngste 2:0-Sieg gegen Manchester United war der 21. Sieg in 22 Saisonspielen. Schon am Donnerstag (23.01.2020) könnte ein weiterer Erfolg hinzukommen. Da tritt der LFC bei den Wolverhampton Wanderers an.

Seit 39 Spielen ist Liverpool in der Liga nun ungeschlagen, der Erfolg gegen United war der 13. Sieg in Serie. Nur der Erzrivale konnte den "Reds" im Hinspiel beim 1:1 einen Punkt abtrotzen.

Was macht Manchester City?

Dass das Team aus dem Nordwesten Englands den ersten Titel seit 30 Jahren holen wird, daran zweifelt auf der Insel niemand ernsthaft. Die Frage ist nur noch: Wann genau?

Statistiker und vor allem die Fans des Klubs rechnen in diesen Tagen eifrig. Ein großer Faktor in all den Rechnungen ist Manchester City. Sollte das Team von Trainer Pep Guardiola die nächsten sieben Ligaspiele gewinnen, dann bräuchte Liverpool noch 30 Punkte. Die "Reds" würden dann am 4. April mit einem Sieg bei City die Aufholjagd des Titelverteidigers stoppen und dort die Meisterschaft feiern.

Frühestens 29. Februar

Wer dem Team aus Manchester eine solche Siegesserie nicht zutraut, der kann den aktuellen Punkteschnitt zurate ziehen. Liverpool kommt auf 2,9 Zähler pro Partie, City auf 2,08 Punkte im Schnitt. Machen beide Teams so weiter, dann wäre Liverpool am 14. März nach einem Sieg gegen den FC Everton Meister.

Eher unrealistisch dagegen ist ein Szenario, in dem Manchester City ab jetzt gar keinen Punkt mehr holt und Liverpool alles gewinnt. Dann wäre der 29. Februar der Tag des Titelgewinns. Das hat die englische BBC errechnet.

Klopp: "Nicht genug Platz in meinem Kopf"

Zumindest nach außen gibt sich Trainer Jürgen Klopp trotz der mehr als komfortablen Ausgangslage cool. "Ich habe keine Ahnung, ob wir noch eingeholt werden oder nicht, das kümmert mich nicht" , sagte er: "Wir spielen am Donnerstag gegen Wolverhampton, das ist unsere nächste außergewöhnliche Herausforderung. Ich habe nicht genug Platz in meinem Kopf, um mir über etwas anderes Gedanken zu machen."

Drei Rekorde wackeln

Wie auch immer. Dem Merseyside-Team winken noch zwei Rekorde. Zum einen könnte es mehr als 100 Punkte holen und damit den Bestwert von Manchester City aus der Saison 2017/18 knacken. Zum anderen könnte Liverpool die früheste Meisterschaft aller Zeiten in England feiern. Da hält aktuell Manchester United den Rekord. Der Klub sicherte sich den Titel in der Saison 2000/01 schon fünf Spieltage vor Schluss, am 14. April 2001.

Auch international wackelt der Rekord in Sachen früheste Meisterschaft. Den hält aktuell der FC Bayern. In der Saison 2013/14 durften die Münchner nach dem 27. Spieltag am 25. März 2014 feiern.

vdv/sid/dpa | Stand: 23.01.2020, 10:54