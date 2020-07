Und so findet Solksjaer auch: "Wir haben uns jetzt mit viel Arbeit in diese erfolgversprechende Ausgangsposition manövriert. Jetzt wollen wir die Chance auch nutzen." Sein Gegenüber, Leicesters Coach Brendan Rodgers, versucht derweil, Druck von seinen Jungs zu nehmen. "Wir haben vor der Saison das Ziel ausgegeben, unter den Top-Sechs zu landen. Das ist uns in hervorragender Weise gelungen. Sollten wir jetzt an der Qualifikation scheitern, wäre das schade. Aber kein Beinbruch."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Umweg Europa League möglich

Sollte ManUnited am Ende nur auf Platz fünf landen, könnte der Rekordmeister die Königsklasse auch noch über den Umweg Europa League erreichen - wie schon 2017, als man unter José Mourinho im Finale Ajax bezwang. Auch die Wolverhampton Wanderers sind in der Europa League noch im Rennen. Und rein theoretisch könnte Chelsea ja auch die 0:3-Hinspielpleite gegen Bayern München noch drehen und die Champions League gewinnen.