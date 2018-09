Das Interview mit dem Klubsender war für Javi Gracia gerade mal angefangen. Der Trainer des FC Watford hatte mit einem smarten Lächeln gesagt, dass "für mich alle Siege wichtig sind" , um dann in Kurzform die Geschichte des Sieges gegen Tottenham Hotspur zu erzählen. Die Mannschaft sei in Rückstand geraten, habe eine "gute Reaktion" gezeigt und sei daher in der Lage gewesen "zwei Tore nach Standardsituationen" zu erzielen.

Das reichte dem frisch geduschten Mann im Hintergrund, der seinen Trainer belauscht hatte. Er nickte, als er von den Standardsituationen hörte. Dann ging José Holebas an Gracia vorbei. Der linke Verteidiger war es gewesen, der mit einem Freistoß das 1:1 durch Troy Deeney vorbereitete und mit einem Eckstoß den 2:1-Siegtreffer von Craig Cathcart.

Die Fans des FC Watford waren entzückt, allen voran der prominenteste, der viele Jahre Präsident des Klubs war und immer ein Gönner - Elton John.

Vier Spiele in der Premier League, vier Siege: Die "Hornets" (Hornissen), wie der FC Watford wegen seiner schwarz-gelb-gestreiften Trikots genannt wird, ist punktgleich mit dem FC Liverpool und dem FC Chelsea, hat zwei Punkte mehr als der Meister Manchester City.

Günstiger Spielplan

Watfords prominentester Fan bejubelt den Sieg gegen die Spurs: Elton John

Der beste Start der Vereinsgeschichte in der höchsten englischen Liga galt bis Sonntag (02.09.18) noch dem Spielplan geschuldet. Zum Auftakt ging es im eigenen Stadion an der Vicarage Road nordwestlich von London gegen Brighton and Hove Albion, dann zum FC Burnley, der durch die Mühlen der Qualifikation zur Europa League ging. Es folgte ein Heimspiel gegen Crystal Palace. Der erste Gegner, der deutlich stärker eingeschätzt wurde als Watford, war Tottenham.

Gracia schickte seine Mannschaft zum vierten Mal mit derselben Aufstellung und derselben Grundformation, einem 4-4-2, auf den Platz. Die Partie war mäßig, die Spurs gingen durch ein Eigentor in Führung und dachten, den Vorsprung gegen eine spielerisch limitierte Mannschaft ausbauen oder zumindest verwalten zu können. Aber der FC Watford schlug mit den Mitteln zurück, die ihn ausmachen: Leidenschaft und Wucht. Dazu kommen Tempo und Dribbelstärke des Argentiniers Roberto Pereyra, der auf der linken Seite vor Holebas spielt.

Vier Jahre bei 1860 München

José Holebas wurde vor 34 Jahren in Aschaffenburg geboren. Er war griechischer Nationalspieler und verdiente zwischen 2006 und 2010 sein Geld beim TSV 1860 München, bevor er über die Stationen Olympiakos Piräus und AS Rom beim FC Watford landete. Mit vier Torvorlagen führt er diese Statistik der Premier League nach vier Spieltagen an, hinzu kommt ein Treffer gegen Crystal Palace.

Vier Spiele, vier Siege - Vereinsrekord für den FC Watford in der höchsten Liga

Holebas ist Teil der eingespielten Mannschaft, in deren Stamm einzig Ben Foster neu ist. Der Torhüter wechselte von Absteiger West Bromwich Albion an die Vicarage Road. Anders als manche Konkurrenten investierte Watford nur bescheiden in neue Spieler, obwohl allein durch den Verkauf von Richarlison an den FC Everton 40 Millionen Euro eingenommen wurden.

Verheerende Auswärtsbilanz

Trainer Gracia setzt auf Bewährtes. Der 48 Jahre alte Spanier führte den FC Málaga zwischen 2014 und 2016 zwei Mal hintereinander unter die besten zehn Mannschaften der Primera Division. Danach wurde er bei Rubin Kasan nach nur einer Saison entlassen, im Januar 2018 übernahm er als Nachfolger von Marco Silva (heute FC Everton) den FC Watford. In sieben Auswärtsspielen der Premier League holte er nur einen Punkt. Watford beendete die Saison auf dem 14. Tabellenplatz, nachdem es nach der Hinrunde noch auf dem zehnten Platz gestanden hatte.

Die Verantwortlichen schenkten Gracia weiter das Vertrauen. Es zahlte sich bislang aus, und der Spielplan meint es weiter gut mit den Hornets: Der nächste Gegner heißt zwar Manchester United, aber die Mannschaft von José Mourinho kommt am Samstag (15.09.18) an die Vicarage Road - am fünften Spieltag das vierte Heimspiel.

