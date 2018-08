Durch das Tor des englischen WM-Stars Harry Kane (50.) und den Doppelpack von Lucas Moura (52./84.) unterlag Mourinhos Mannschaft gegen Tottenham Hotspur im eigenen Stadion mit 0:3 (0:0). Für die "Red Devils" ist es bereits die zweite Niederlage der noch jungen Saison. Auf den mühsamen Auftaktsieg gegen Leicester City (2:1) war ein überraschendes 2:3 gegen Brighton and Hove Albion gefolgt. Bei Mourinho liegen die Nerven offenbar blank. Die Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Tottenham bracht er wütend ab und forderte von den Journalisten mehrfach "Respekt".

Mourinho bricht Pressekonferenz ab

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Während der Tabellen-13. United weiter nach seiner Form sucht, feierten die Spurs ihren dritten Sieg. Das Team um den Kapitän und französischen Weltmeister-Torhüter Hugo Lloris sprang damit auf den zweiten Rang hinter den FC Liverpool.

Dritter Dreier der "Reds"

Liverpoos Mohamed Salah (r.) und Brightons Steve Sidwell

Die "Reds" von Teammanager Jürgen Klopp feierten beim 1:0 (1:0) gegen Brighton and Hove Albion den dritten Sieg und haben die Maximalausbeute von neun Punkten auf dem Konto. Ägyptens Star Mohamed Salah erzielte das entscheidende Tor (23.). Am späten Samstagabend (25.08.18) gab Liverpool bekannt, dass Torhüter Loris Karius auf Leihbasis zu Besiktas Istanbul wechselt. Karius war der große Pechvogel im Champions-League-Finale gegen Real Madrid und daraufhin zur Zielscheibe diverser Medien geworden.

Auch Chelsea ohne Makel

Auch Pokalsieger FC Chelsea ist noch ohne Punktverlust. Die Blues mit Nationalspieler Antonio Rüdiger gewannen bei Aufsteiger Newcastle United mit 2:1 (0:0) und zogen mit Liverpool gleich. Der belgische Flügelflitzer Eden Hazard (76.) brachte die Londoner per Elfmeter in Führung. Dem Spanier Joselu (83.) gelang der Ausgleich, ehe der US -Verteidiger DeAndre Yedlin (87.) via Eigentor den späten Sieg der Mannschaft von Teammanager Maurizio Sarri besiegelte.

Die ersten Punkte ließ hingegen Meister Manchester City liegen, und das bei einem Aufsteiger. Bei den Wolverhampton Wanderers kam die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Willy Boly brachte den Außenseiter mit einem allerdings klar mit der Hand erzielten Tor in Führung (57.), Aymeric Laporte glich für die Citizens aus (69.).

Sane brachte keinen Schwung

Sergio Aguero von Manchester City

WM-Teilnehmer Ilkay Gündogan stand in der Startelf, wurde in der 77. Minute ausgewechselt - gegen Leroy Sane, der allerdings nicht den erhofften neuen Schwung brachte. Pech hatte der Meister in der Schlussphase. Sergio Agüero traf mit einem Freistoß nur die Latte (90.+5). Manchester City hatte die ersten beiden Ligaspiele gegen den FC Arsenal (2:0) und Huddersfield Town (6:1) gewonnen.

FC Arsenal siegt ohne Özil

Ohne den deutschen Ex-Nationalspieler Mesut Özil hat der FC Arsenal seinen ersten Sieg unter Trainer Unai Emery gefeiert. Die "Gunners" setzten sich im London-Derby gegen West Ham United nach Rückstand mit 3:1 (1:1) durch. Nacho Monreal (30. Minute), Issa Diop (70./Eigentor) und Danny Welbeck (92.) erzielten vor eigenem Publikum die Tore für Arsenal. Der frühere Bremer Marko Arnautovic (25.) hatte die "Hammers" zunächst in Führung geschossen. Der West-Ham-Kapitän musste nach einer Stunde verletzt ausgewechselt werden. Bei Arsenal stand Özil nicht im Kader. Laut britischen Medien soll er an einer Grippe leiden. Für ihn rückte Aaron Ramsey in die Startelf. Der ehemalige Leverkusener Torwart Bernd Leno saß erneut auf der Bank.

Ein Punkt für Huddersfield

Huddersfield Town kam in Unterzahl nicht über ein 0:0 gegen Aufsteiger Cardiff City hinaus. Jonathan Hogg (63.) hatte nach einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen. Huddersfield-Coach David Wagner musste zudem früh wechseln. Verletzungsbedingt musste Torhüter Ben Hamer schon nach einer Viertelstunde den Platz verlassen.

sid/dpa/red | Stand: 27.08.2018, 23:09