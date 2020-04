Rund fünf Wochen nach dem letzten ausgetragenen Spiel in der Premier League steigt in Fußball-England allmählich die Nervosität. Wann und in welcher Form kann die Premier League ihre Saison fortsetzen? Soll sie das überhaupt? Und falls ja - wo und in welchem Modus?

Videokonferenz am Freitag

Bevor sich die Verantwortlichen der Premier League am Freitag (17.04.20) in einer Videokonferenz mit den Klubs zusammenschalten, ist ein Teil der Erstligavereine offenbar vorgeprescht. Nach Informationen mehrerer englischer Medien haben neun Premier-League-Klubs in einer Gemeinschaftsaktion ein Konzept vorgelegt, nach dem die ausstehenden 92 Spiele der Liga bis zum 30. Juni durchgezogen werden könnten.

Schlägt GB-Recht die FIFA-Pläne?

Hintergrund: Die Klubs wollen die Saison aus finanziellen Gründen (TV-Gelder) mit aller Macht beenden, fürchten aber unlösbare Vertragsprobleme mit jenem Teil ihrer Spieler, deren Verträge am 30. Juni auslaufen. Zwar hat der Fußball-Weltverband FIFA angekündigt, aufgrund der Coronakrise eine Sonderregelung für die laufenden Kontrakte dieser Saison zu suchen, doch bei den englischen Klubs hat man Zweifel. Experten befürchten, dass das englische Vertragsrecht welche auch immer gearteten FIFA-Bestimmungen schlagen könnte.

Ausgangsbeschränkungen wurden verlängert

Die Zeit wird aber allmählich knapp in Großbritannien. Anders als in der Bundesliga ruht auf der Insel der Trainingsbetrieb, erst am Donnerstag hat die englische Regierung die Ausgangsbeschränkungen um weitere drei Wochen auf Anfang Mai verlängert. Viele Experten befürchten, dass das britische Gesundheitssystem der Krise nicht standhalten und Großbritannien schon bald das am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land in Europa sein könnte.

Hodgson: "Die Zeit drängt"

Roy Hodgson, einer der erfahrensten Trainer der Liga und aktuell für Crystal Palace im Amt, formuliert den Wunsch aller Coaches, die Saison irgendwie regulär zu beenden: " Keiner von uns wünscht einen Abbruch mit künstlichen Entscheidungen über Meisterschaft, Einzug in die Champions League und Abstieg. " Der 72-Jährige mahnt aber auch: " Die Zeit drängt. Normalerweise brauchen die Spieler mindestens eine Vorbereitungszeit von drei bis vier Wochen vor einem Re-Start. Also brauchen wir so schnell wie möglich Entscheidungen über eine Sonderbehandlung unserer Spieler was Ausgangsbeschränkungen und die Wiederaufnahme des Trainings betrifft. "

Ligachefs wollen Zeit gewinnen

Die Pläne der vorgepreschten Vereine decken sich allerdings nicht mit der Meinung der Liga-Verantwortlichen. Die Ligachefs verfolgen nach wie vor den Plan, den Rest der Saison irgendwann zu Ende zu spielen. Laut der britischen Tageszeitung "Mirror" soll es einen Plan geben, nach dem vom 1. Juni an in sechs Wochen die Saison beendet werden soll.

Die meisten Klubs der Premier League haben noch neun Spiele zu absolvieren, vier Vereine müssen noch zehnmal ran. Der FC Liverpool führt die Tabelle aktuell mit 25 Punkten vor Manchester City an, das allerdings noch ein Spiel mehr auszutragen hat als das Team von Jürgen Klopp.

Stand: 17.04.2020, 11:27