Über die Bundesliga nach England - Besic, De Bruyne und Co.

Über die rechte Seite stürmt Christian Pulisic, er bedient im Zentrum Pierre-Emerick Aubameyang. Dahinter spielt Kevin De Bruyne, auf links Heung-Min Son. Im defensiven Mittelfeld räumt Granit Xhaka auf, Naby Keita kurbelt an. Die Viererkette in der Abwehr bilden Andreas Christensen, Jesus Vallejo, Caglar Söyüncü und Sead Kolasinac. Das Tor hütet Heurelho Gomes.

Ex-Bayern-Trainer Trainer Carlo Ancelotti hat noch gute Optionen auf der Bank, etwa Roberto Firmino, Sébastien Haller, Joel Matip, Christian Fuchs, Jannik Vestergaard, Fabian Schär und neuerdings auch Nabil Bentaleb. Wenn gar niemand trifft, bringt er halt Teemu Pukki.

Nur zwei Mannschaften "ohne"

Das ist eine fiktive Fußballmannschaft, sie wäre gewiss nicht die schlechteste in der Premier League. Sie könnte auch noch aufgefüllt werden, denn es gibt viele weitere Profis, die nun in England ihr Geld verdienen, es früher aber in der Bundesliga taten. Weitere Voraussetzung: Sie haben keinen deutschen Pass oder eine zweite Staatsbürgerschaft und spielen/spielten (auch) für Mannschaften der jeweils anderen Nation. Zu dieser Gruppe gehören etwa Matip (Kamerun) und Vestergaard (Dänemark). Cenk Tosun, vom FC Everton an Crystal Palace ausgeliehen, spielte vor allem im Nachwuchsbereich für Auswahlmannschaften des DFB, seit 2011 für die Türkei.

Früher mit dem BVB gegen Gladbach, jetzt mit Arsenal gegen Chelsea: Pierre-Emerick Aubameyang (2.v.l.) und Andreas Christensen (2.v.r.)

Am 24. Spieltag der Premier League tritt der Fall ein, den es in der Saison nur zweimal gibt: Mit Manchester United und dem FC Burnley treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die keinen Spieler in ihrem Kader haben, der zur beschriebenen Gruppe gehört. Ansonsten treffen beim Stadtduell in London etliche solcher Spieler aufeinander: Aufseiten des FC Chelsea Pulisic, Christiansen und Michy Batshuayi, beim FC Arsenal Aubameyang, Xhaka, Kolasinac und Sokratis.

Beim Duell zwischen Sheffield United und Manchester City zeigt sich der unterschiedliche Bekanntheitsgrad bei den Spielern der Gruppe. Beim Meister spielt mit De Bruyne, dem ehemaligen Bremer und Wolfsburger, einer der Superstars der Liga. Bei Sheffield spielt der vom FC Everton ausgeliehene Muhamed Besic, der in der Saison 2010/11 drei Bundesligaspiele für den Hamburger SV bestritt.

Söyüncü mit 22 Einsätzen über die volle Spielzeit, Prödl außen vor

Der Österreicher Sebastian Prödl spielt inzwischen beim FC Watford keine Rolle mehr, der vom SC Freiburg zu Leicester City gewechselte Caglar Söyüncu stand in 22 von 23 möglichen Partien der Premier League über die volle Zeit auf dem Platz.

Für den Türken hat sich der Wechsel gelohnt. Auch wenn Leicester zuletzt in Burnley verlor, hat der Meister von 2015 eine gute Chance, die Champions League zu erreichen. Den Titel in der europäischen Eliteliga holte der FC Liverpool, auch wegen eines Treffers von Divock Origi im Finale gegen Tottenham Hotspur.

Wolfsburger Enttäuschung Origi entscheidet die Champions League

Dass der Belgier mal entscheidend für einen Titel in der Champions League sein wird (zum 4:0 im Halbfinalrückspiel gegen den FC Barcelona steuerte er zwei Tore bei), hätte zu seiner Zeit beim VfL Wolfsburg 2017/18 (sechs Treffer in 31 Bundesligaspielen) kaum jemand gedacht. Dass Teemu Pukki seinen Klub Norwich City 2019 in die Premier League schießt und auch dort sehr gut trifft (zehn Tore in 22 Spielen), war auch nicht abzusehen, als der Finne 2013 den FC Schalke 04 verließ - nach acht Toren in 37 Bundesligaspielen.