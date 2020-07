PSG holt Pokal gegen ruppiges St. Etienne

PSG besiegte St. Étienne glanzlos mit 1:0 (1:0) und holte damit zum 13. Mal den Coupe de France. 5.000 Fans durften unter Auflagen in das Stade de France in Saint-Denis.

Ruppig, aber unterhaltsam

St. Étienne lieferte in der ersten Hälfte ein robustes Spiel ab und war schon in der 27. Minute sogar nur noch zu zehnt: Loic Perrin hatte Kylian Mbappé umgetreten und sah glatt Rot. Mbappé musste ausgewechselt werden. Offen blieb, wie schwer seine Verletzung war.

Kurz zuvor hatte Mbappé die Vorlage zur Pausenführung für Paris geliefert: Seinen Schuss wehrte St. Étiennes Torwart Jessy Moulin nur nach vorne ab, Neymar staubte zum 1:0 für PSG ab (14.). Auch sonst war das Spiel trotz der Härte unterhaltsam: Denis Bouanga traf für St. Etienne den Pfosten (5.), Angel di Maria scheiterte für PSG bei einem Volleyschuss nur knapp (25.). Zum Pausenpfiff standen auf beiden Seiten jeweils vier Gelbe Karten, die meisten davon entstanden aus einer handfesten Rangelei nach dem Foul an Mbappé.

In Überzahl ließ Paris in der zweiten Hälfte dann nicht mehr viel zu, ohne selbst große Chancen zu haben. St Étienne kam aber auch zu keinem Treffer, aber zu zwei weiteren Gelben Karten.

PSG nun mit Blick auf die Champions League

Das Pokalfinale gegen St. Étienne war für PSG das erste Pflichtspiel seit dem Achtelfinale in der Champions League gegen Borussia Dortmund. Genau dort geht es für PSG nun weiter. Am 12. August beginnt für die Mannschaft das Finalturnier in Portugal mit dem Viertelfinale gegen Atalanta Bergam, das mögliche Halbfinale wäre am 18. August. Am 31. Juli steht für PSG noch das Endspiel im Ligapokal gegen Olympique Lyon an.

Für St. Étienne ist die Saison dagegen nun beendet. Am 23. August soll für das Team der Saisonstart in der Ligue 1 bei Olympique Marseille erfolgen.

Stand: 24.07.2020, 23:20