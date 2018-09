"Enfant terrible" ist der französische Ausdruck, der Personen mit exzentrisch-provokantem Auftreten beschreibt. Dieser Ruf haftet am jungen französischen Flügelstürmer Ousmane Dembélé zumindest in Deutschland - seit seinem unrühmlichen Abgang von Borussia Dortmund, bei dem er sich aus seinem Vertrag herausprovozierte.

Etwa 120 Millionen Euro ließ sich der FC Barcelona die Dienste des zweifelsohne hochtalentierten Dembélé kosten. Doch auch dort folgte zunächst Rückschlag auf Rückschlag. Ein Oberschenkelmuskelriss und eine anschließende Muskelverletzung führten zu einer insgesamt fast fünfmonatigen Zwangspause, bis Dembélé im Februar 2018 wieder langsam auf die Beine kam.

Bisher keine richtige Perspektive bei " Les Bleus "

Im Zuge seiner schweren Verletzung verpasste Dembélé auch den Anschluss in der französischen Nationalelf. Ein Rückstand, der sich bis zur Weltmeisterschaft in Russland nicht mehr aufholen ließ. Zwar stand der 21-Jährige bei zwei von drei Spielen in der Gruppe C gegen Australien und Dänemark von Anfang an auf dem Rasen - allerdings ließ Nationaltrainer Didier Deschamps ihn in der folgenden K.O.-Phase insgesamt nur magere zwei Minuten im Viertelfinale gegen Uruguay spielen. Als es hart auf hart kam, wurde er nicht berücksichtigt. Ein Vertrauensbeweis sieht sicherlich anders aus.

Bei der WM 2018 in der Reservistenrolle: Frankreichs Ousmane Dembélé (l.), hier beim Handschlag mit seinem Barcelona-Mannschaftskollegen Lionel Messi.

Ein Vertrauensbeweis, den er vielleicht gerade nach seiner schweren Verletzung gebraucht hätte. Schließlich absolvierte Dembélé die gesamte WM-Vorbereitung mit Frankreich und bestritt einige Testspiele von Anfang an. Dembélé stemmte im Siegestaumel nach dem WM-Triumph Frankreichs die Trophäe mit in die Höhe und darf sich mit erst 21 Jahren Weltmeister nennen. Er selbst hätte sich aber wohl gewünscht, mehr dazu beitragen zu dürfen.

Frankreich mit Weltmeister-Garde gegen Deutschland

Dass bei Frankreich selbstverständlich eine extreme Konkurrenzsituation aufgrund hoher Qualität herrscht, ist offensichtlich. Deschamps lässt beim ersten Nations-League-Spiel gegen Deutschland seine Weltmeister-Truppe aufmarschieren. Lediglich Stammtorwart und Kapitän Hugo Lloris muss wegen einer Oberschenkelverletzung passen. Da auch Ersatztorhüter Steve Mandanda verletzungsbedingt fehtl, wird Alphonse Areola von Paris Saint-Germain gegen Deutschland im Tor stehen.

Bedeutet im Angriff: Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappé, Nabil Fekir, Thomas Lemar, Florian Thauvin und eben Ousmane Dembélé streiten sich zu siebt um voraussichtlich drei oder vier Offensivpositionen. Griezmann, der auch auf der Spielmacherposition spielen kann, Mittelstürmer Olivier Giroud und Mbappé dürften wohl gesetzt sein, bleibt also noch ein freier Platz auf der Außenbahn - für Dembélé?

Schattendasein in Barcelona beendet

Ergo sind die Voraussetzungen für Dembélé in der Nationalmannschaft bei großer Konkurrenz also unverändert ungünstig. Wohl aber hat sich jüngst Dembélé selbst verändert, zumindest auf sportlicher Ebene. Durch seine Leistungen bei Barcelona drängt er sich Deschamps als Option durchaus wieder auf.

Nachdem er durch die Verletzungsmisere sportlich zurückgeworfen wurde, soll er nach spanischen Medienberichten des Öfteren das Nachtleben auf Partys genossen haben. Nicht unbedingt zur Freude des FC Barcelona. Doch auch diese Periode scheint beendet.

Nicht nur erzielte der Franzose im spanischen Supercopa vor der Saison gegen den FC Sevilla in der 86. Minute den Siegtreffer zum 2:1 und schoss die Katalanen zum ersten Titel der Saison. Auch in "La Liga" stand Dembélé in den drei Saisonspielen dreimal in der Startelf und traf insgesamt bereits zweimal ins Netz. Es werden Erinnerungen an die außergewöhnlichen Fähigkeiten des flinken und technisch versierten Außenstürmers wach, die ihn schon beim BVB zu einem Leistungsträger machten.

Die ersten Schritte als Neymar-Nachfolger

Ousmane Dembélé steht Anfang dieser Saison endlich im Rampenlicht des Camp Nou in Barcelona.

Im 4-3-3 System, das Trainer Ernesto Valverde bei Barca spielen lässt, bekommt Dembélé auf dem linken Flügel die Chance, das Erbe von Neymar anzutreten. Neben den gesetzten, altbekannten Personalien Luis Suárez und Lionel Messi soll er die Lücke, die der Neymar-Abgang gerissen hat, schließen.

Die Konkurrenzsituation scheint dabei nicht so erdrückend zu sein wie in der französischen Nationalmannschaft. Philippe Coutinho, der ebenfalls für circa 120 Millionen Euro vom FC Liverpool kam und nominell eigentlich auch ein Linksaußen ist, rückte zuletzt zurück ins offensive Mittelfeld zurück. Außenstürmer Malcolm, der von Girondins Bordeaux verpflichtet wurde, laboriert aktuell an einer Bänderdehnung. Es bietet sich also die große Chance für Dembélé, massiv Werbung in eigener Sache zu machen.

Neues Kapitel in der Nationalmannschaft?

Ob es bei "Les Bleus" schon für einen Startelfeinsatz in einem wichtigen Spiel reicht, wird Dembélé am Donnerstagabend (06.09., 20:45 Uhr) bei der Nations-League-Begegnung gegen Deutschland in München sehen (Live-Ticker ab 20.30 Uhr auf sportschau.de sowie live im ZDF).

Noch bleibt abzuwarten, ob aus dem "Enfant terrible" langfristig eine echte Bereicherung einerseits für den FC Barcelona und andererseits für die französische Nationalelf wird. Die aktuellen sportlichen Anzeichen sprechen jedenfalls dafür.

Stand: 04.09.2018, 11:59