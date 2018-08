"Old Firm Derby" elektrisiert Glasgow

Der Heilsbringer der Glasgow Rangers steht beim Spiel an der Seitenlinie. Seit dieser Saison trainiert der ehemalige Weltklasse-Mittelfeld-Spieler Steven Gerrard den schottischen Rekordmeister. Vor seinem ersten Glasgower Stadtderby versucht er, die Lager nicht unnötig aufzuheizen. " Ich könnte jedes Old-Firm-Spiel verlieren und am Ende trotzdem noch die Liga gewinnen. Warum sollte ich also vom Spiel gegen Celtic besessen sein? ", fragt er.

Steven Gerrard soll die Glasgow Rangers wieder an die Spitze führen.

Gerrard soll die Vorherrschaft des Stadtrivalen brechen. Sieben Mal in Folge gewann Celtic zuletzt die schottische Meisterschaft. Damit würde Gerrard ausgerechnet seinen ehemaligen Trainer Brendan Rodgers vom Thron werfen. Gerrard gegen Rodgers: Der eine ist der Vorgänger von Jürgen Klopp beim FC Liverpool, der andere soll bei den Rangers Erfahrung sammeln, um dann vielleicht irgendwann Nachfolger von Klopp zu werden.

Fans spotten über "Mini-Krise" bei Celtic

Der Start in die schottische Liga hätte für beide Glasgower Vereine durchaus positiver ausfallen können. Die Rangers können nach drei Spieltagen erst einen Sieg verbuchen, Celtic Glasgow verlor am zweiten Spieltag bei Heart of Midlothian (0:1) und scheiterte gegen AEK Athen in der Champions-League-Qualifikation. Die Fans der anderen schottischen Vereine spotten über eine Mini-Krise beim Dauersieger der vergangenen Jahre.

Die Stimmung beim katholisch-geprägten Celtic vor dem Old Firm ist angespannt. Die Mannschaft von Brendan Rodgers plagen Nebengeräusche. Durch den verpassten Einzug in die Champions League gehen den "Bhoys" wertvolle Einnahmen in Millionenhöhe verloren, die der nordirische Trainer der "Celts" gerne in Neuzugänge investiert hätte. Rodgers ist sauer auf die Transferpolitik der Vereinsführung und blickt neidisch auf seinen Ex-Arbeitgeber nach Liverpool: "Sie waren im Champions-League-Finale und haben das verdiente Geld investiert, um stärker zu werden." Unruhe kommt dazu aus den eigenen Reihen. Der belgische Innenverteidiger Dedryck Boyata will den Verein am liebsten Richtung England verlassen und versucht, sich wegzustreiken.

Celtic auf dem Weg zum Rekordmeister

Die irische Trikolore im Celtic-Fanblock

Das Old Firm kommt für die Rangers also zu einem günstigen Zeitpunkt. Nach schweren Zeiten inklusive Zwangsabstieg, Neuanfang und Chancenlosigkeit gegenüber Celtic haben die "Gers" wieder Hoffnung auf eine baldige Meisterschaft. Und damit weicht nach und nach die Angst: Weltweit gibt es keinen Verein, der mehr nationale Titel gewonnen hat, als die Glasgow Rangers. Ausgerechnet der ungeliebte Stadtrivale könnte aber in den nächsten Jahren die Rangers als schottischer Rekordmeister ablösen und wäre dann auch weltweit die Nummer eins.