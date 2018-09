Nationaltrainer Ronald Koeman bastelt seit Monaten am Neuaufbau, pünktlich zum Start in die Nations League am Sonntag (09.09.2018/20.45 Uhr) gegen Weltmeister Frankreich sagte nun auch der letzte Altstar "Varweel" .

Ajax-Talente sollen für künftige Erfolge sorgen

Nach der verpassten EM 2016 und der Weltmeisterschaft 2018 steht nun der Umbruch an. Arjen Robben, Rafael van der Vaart, Robin van Persie, sie alle gehören schon nicht mehr zur "Elftal". Nach 134 Auswahl-Spielen folgt nun auch Sneijder, der seine Klub-Karriere bei Al-Gharafa in Katar ausklingen lässt.

Mit Blick auf die Europameisterschaft 2020 sollen jetzt neue Hoffnungsträger ins Team integriert werden. Dazu gehören Toptalente wie die Ajax-Youngster Innenverteidiger Matthijs de Ligt (19 Jahre alt) und die Mittelfeldspieler Donny van de Beek und Frenkie de Jong (beide 21) oder Offensivspieler Justin Kluivert (19), der ebenfalls der Amsterdamer Talentschiede entstammt, aber jüngst zur AS Rom wechselte.

Routiniers um van Dijk und Strootman

Stützen des Teams sind bereits Virgil van Dijk (27), seit seinem Wechsel zum FC Liverpool für rund 80 Millionen Euro der teuerste Verteidiger der Welt, und Memphis Depay. Der 24 Jahre alte Stürmer von Olympique Lyon drehte am Donnerstagabend das Spiel gegen Peru mit seinen beiden Treffern (60. Minute/83.) in der zweiten Hälfte.

Ein paar "Routiniers" beherbergt der Kader dann aber doch noch. Neben van Dijk gehören dazu unter anderem der Ex-Hoffenheimer Ryan Babel (31, Besiktas Istanbul), Klopp-Schützling Georginio Wijnaldum (27) und Kevin Strootman (30, Olympique Marseille).

Die Bundesliga bleibt draußen

Bundesligalegionäre wie Bremens Neuzugang Davy Klaassen sind aktuell nicht nominiert, auch Wolfsburgs neue Sturmhoffnung Wout Weghorst muss sich hinter Depay, Kluivert und Luuk de Jong erst einmal anstellen. Vielleicht aus aus Aberglauben: Mit Bundesligalegionären im Kader wurde die Niederlande schließlich noch nie Welt- oder Europameister.

sid/red | Stand: 08.09.2018, 10:00