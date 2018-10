Mit vier Profis von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach in der Startelf hat die Schweiz einen Achtungserfolg in Belgien nur knapp verpasst. Die Mannschaft von Nationaltrainer Vladimir Petkovic unterlag in der Nations League beim WM-Dritten mit 1:2 (0:0) und musste damit nach dem zweiten Spiel ihre Führung in Gruppe 2 der A-Liga an die Belgier abgeben. Stürmerstar Romelu Lukaku (58./84.) von Manchester United traf doppelt für die Roten Teufel, bei denen Borussia Dortmunds Axel Witsel durchspielte.

Der eingewechselte Ex-Schalker Mario Gavranovic (76.) glich zwischenzeitlich für die Schweiz aus. Das Gladbacher Quartett aus Torhüter Yann Sommer sowie Nico Elvedi, Michael Lang und Denis Zakaria begann für die Schweiz. Steven Zuber von der TSG Hoffenheim war der fünfte Bundesligaprofi in der Startelf der Eidgenossen, die unter anderem ohne die angeschlagenen Roman Bürki, Manuel Akanji (beide Borussia Dortmund) und Breel Embolo (Schalke 04) antraten.

Keine Tore zwischen England und Kroatien

Vize-Weltmeister Kroatien und der WM-Vierte England warten nach dem torlosen Remis im direkten Duell weiter auf den ersten Sieg in der Nations League. Nach dem 0:6 zum Auftakt gegen Spanien gelang den Kroaten um Weltfußballer Luka Modric zu Hause in Rijeka nicht die erhoffte Wiedergutmachung.

Die Partie fand wegen rassistischer Vorfälle allerdings vor leeren Rängen statt. Auch die Three Lions, bei denen der Dortmunder Jadon Sancho sein Debüt in der A-Nationalelf feierte, mussten sich in dem ausgeglichenen Spiel nach der Auftaktniederlage gegen Spanien mit einem Punkt zufrieden geben.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 12.10.18, 22.50 Uhr