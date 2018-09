Im ersten Pflichtspiel unter Trainer Roberto Mancini musste sich die "Squadra Azzurra" am Freitagabend (07.09.2018) in Bologna zum Auftakt der Gruppenphase in der Division A mit einem 1:1 (0:1) gegen Polen begnügen. Italien-Legionär Piotr Zielinski (SSC Neapel) brachte die Gäste beim Debüt des neuen Auswahltrainers Jerzy Brzeczek in der 40. Minute in Führung. Für den Ausgleich sorgte Jorginho per Foulelfmeter (78. Minute). Jakub Blaszczykowski hatte Federico Chiesa zuvor zu Fall gebracht. Für die Italiener war es das vierte Spiel unter der Regie von Mancini, der Mitte Mai die Nachfolge von Gian Piero Ventura angetreten hatte. Italien hatte sich erstmals seit 60 Jahren nicht für eine Weltmeisterschaft qualifiziert.

Erfolgreicher erster Auftritt nach der WM für Russland

Die russische Fußball-Nationalmannschaft hat dagegen genau zwei Monate nach dem Aus bei der Heim-WM zum Auftakt der Nations League einen Sieg eingefahren. In der zweitklassigen Division B gewann der WM-Viertelfinalist in der Türkei mit 2:1 (1:1). Denis Tscheryschew (13.) und Artjom Dsjuba (49.) trafen für die Russen, Serdar Aziz (41.) sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Für die russische Mannschaft war das Spiel in Trabzon der erste Auftritt seit dem unglücklichen WM-Aus gegen den späteren Finalisten Kroatien. Der ehemalige Bundesligaprofi Roman Neustädter, der kurz vor dem Turnier noch aus dem Kader gestrichen worden war, stand in der Türkei in der Startelf.

Niederlage für Andreas Herzog mit Israel

Der frühere Bundesligaprofi Andreas Herzog musste bei seinem Debüt als israelischer Teamchef in der Division C eine knappe Niederlage hinnehmen. Seine Auswahl verlor in Albanien mit 0:1 (0:0). Den umjubelten Treffer der Gastgeber in Elbasan schoss Taulant Xhaka in der 55. Minute. Herzog, der in den 1990er Jahren für Werder Bremen und Bayern München spielte, hatte sein Amt am 1. August angetreten.

red/sid/dpa | Stand: 07.09.2018, 22:49