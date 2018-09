"Mir geht es gut, und ich bin in den besten Händen" , schrieb der Abwehrspieler von Manchester United in der Nacht zum Sonntag (09.09.2018) bei Twitter. Der 23-Jährige war zuvor beim 1:2 in der Nations League gegen Spanien kurz nach der Pause bei einer Kollision mit Dani Carvajal anscheinend ausgeknockt worden.

Nach langer Behandlung wurde er auf einer Trage in die Kabine gebracht. "Ich bin ein Kämpfer, ich werde bald zurück sein" , versicherte Shaw.

Englands Trainer Gareth Southgate kündigte nach der Partie im Londoner Wembley-Stadion weitere medizinische Untersuchungen des Linksverteidigers an. "Der Sturz sah schrecklich aus" , sagte der Coach.

"Immer noch am Anfang eines Prozesses"

Southgate sah eine ordentliche Leistung seiner Mannschaft, allerdings auch die erste Heimniederlage in einem Pflichtspiel seit 2007. "Wir geben uns keinen Illusionen hin. Wir sind immer noch am Anfang eines Prozesses und werden alles tun, um das, was wir uns vorgenommen haben, künftig besser zu machen" , sagte der Trainer.

Die Spanier bescherten dem neuen Coach Luis Enrique einen gelungenen Einstand als Nationalcoach. "Wir müssen akzeptieren, dass Spanien über weite Strecken des Spiels besser als wir war" , resümierte Southgate, "ihr Spiel gegen den Ball war klasse."

Niguez und Rodrigo biegen Rückstand um

Manchester Uniteds Jungstar Marcus Rashford (11.) hatte die Engländer vor 81.392 Zuschauern in Führung gebracht. Spanien mit Bayern Münchens Thiago in der Startelf sorgte noch vor der Pause durch Saul Niguez (13.) und Rodrigo (32.) für die Wende.

Ärger bei Kane über Schiedsrichter

Trotzdem nahm Englands Stürmer Harry Kane Positives aus dem Duell mit: "Wir haben eine ganze Menge gelernt und erhobenen Hauptes den Platz verlassen können."

Der Angreifer der Tottenham Hotspurs war allerdings sauer auf den niederländischen Schiedsrichter Danny Makkelie, der dem vermeintlichen Ausgleichstreffer von Danny Welbeck in der Nachspielzeit die Anerkennung verweigerte. "In solchen Momenten brauchst du einen Schiedsrichter, der Stärke zeigt, aber leider hat ihn der Mut verlassen" , wetterte Kane.

Makkelie hatte einen minimalen Kontakt des spanischen Torwarts David de Gea und von Welbeck in der entscheidenden Szene wahrgenommen und abgepfiffen. Kane: "Danny stand, de Gea ist hochgestiegen, hat den Ball gefangen, ging runter, ist auf Danny gefallen und hat den Ball verloren. Es war kein Foul oder sonstwas."

