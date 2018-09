Ein Spiel gegen Moldawien gehört eigentlich nicht zu den Höhepunkten im Länderspiel-Kalender der luxemburgischen Fußball-Nationalmannschaft. Doch das ist am Samstag (08.09.2018) anders. Die Partie im Stade Josy Barthel ist für das Team von Nationaltrainer Luc Holtz von immenser Bedeutung.

Es ist der Auftakt der Gruppe 2 in der Nations League D, und über die kann sich auch einer der 16 Underdogs, die dort spielen, für die Europameisterschaft 2020 qualifizieren. Die Luxemburger machen sich da große Hoffnungen. "Wir peilen den Gruppensieg an" , sagte Holtz der luxemburgischen Zeitung "Tageblatt" selbstbewusst. Neben Moldawien sind in der Vierergruppe Weißrussland und San Marino die Gegner.

Vier freie Plätze

Die Qualifikation für die EM 2020 mit 24 Teams funktioniert so: Es wird zehn Fünfer- beziehungsweise Sechser-Gruppen geben. Der Sieger und der Zweite einer jeden Gruppe fährt zur EM - also 20 Teams. Da es 13 Gastgebernationen gibt, ist keine Mannschaft automatisch qualifiziert. Vier Plätze bleiben also frei, und die werden über die Nations League vergeben.

Das passiert in Play-off-Spielen im März 2020, an denen die 16 Gruppensieger der Ligen A bis D teilnehmen. Jede Liga hat ihren eigenen Play-off-Weg mit je vier Teams. Die Mannschaften einer jeden Liga bleiben also unter sich. Es wird zwei Halbfinals und ein Finale geben. Die Sieger der vier Play-off-Wege haben ihr EM-Ticket sicher. Das bedeutet, dass sich auch aus der schwachen Liga D auf jeden Fall ein Land für die EM 2020 qualifizieren wird.

Kein klarer Favorit

Das sind neben Luxemburg, Weißrussland, San Marino und Moldawien auch noch Kasachstan, Georgien, Lettland, Andorra, Aserbaidschan, Kosovo, Färöer, Malta, Armenien, Liechtenstein, Gibraltar und Mazedonien. Von diesen 16 Nationen schaffen es also vier in die Play-offs und von denen fährt dann einer zur EM. "Es gibt keinen klaren Favoriten. Für den Gruppensieg brauchen wir neben konstanten Leistungen auch ein bisschen Glück und wir müssen vom Verletzungspech verschont bleiben", sagt Holtz dem "Tageblatt".

Mehr Attraktivität und ein wenig Machtdenken

Wer verstehen will, warum einer der so genannten Fußball-Zwerge zum EM-Turnier darf, der muss ein wenig zurückschauen. Die Nations League war eine Herzensangelegenheit des ehemaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini. Der Franzose war der vielen langweiligen und sportlich bedeutungslosen Testspiele überdrüssig. Deshalb sollte einen Ligensystem her - mit dem Anreiz, sich für ein großes Turnier zu qualifizieren. Vor allem für die kleineren Nationen in Europa war das ein Geschenk.

Hinter dem freilich auch kühle Machtpolitik steckte. Beschlossen wurde die Nations League 2014 auf dem 28. Ordentlichen UEFA-Kongress in Astana. Platini war damals noch UEFA-Präsident, er wollte wiedergewählt werden und später gerne Sepp Blatter an der Spitze der FIFA ablösen. Für seine Wiederwahl brauchte er Stimmen, auch die der kleineren Nationen. Deren Stimme ist nämlich genauso viel wert wie die der Top-Nationen. So entstand die Nations League wohl auch, um alle Mitgliedsverbände der UEFA bei Laune zu halten. Zuvor hatte Platini schon die Teilnehmerzahl der EM von 16 auf 24 erhöht.

Düdelingen hat es vorgemacht

Den Luxemburgern ist das freilich alles egal. Für sie und alle anderen Teams in Liga D ist die Nations League eine riesige Chance. Die Teilnahme an einer EM wäre die erste für das Großherzogtum. Das gilt für die meisten anderen Teams und auch für einige Teams aus Liga C. Die Euphorie ist jedenfalls riesig. Das hat auch mit den jüngsten Erfolgen auf Vereinseben zu tun. So hat Düdelingen zuletzt erstmals die Gruppenphase in der Europa League erreicht.

