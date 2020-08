"Blaupause" für Fußball-Europa

Was wie ein Fehlstart wirkt, ist wohl vielmehr die "neue Normalität", mit der sich auch andere Ligen und Sportarten werden arrangieren müssen, solange kein flächendeckend einsetzbarer und wirksamer Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden ist. Der Saisonstart zu diesem Zeitpunkt ist umstritten. Auch innerhalb der Liga.

Er könnte aber auch eine Art Blaupause für diese neue Normalität liefern, wenn die Konzepte denn greifen und die Verantwortlichen es schaffen, den sportlichen Betrieb aufrecht zu erhalten und gleichzeitig Hygiene- und Quarantäneregeln weiterhin konsequent durchzusetzen.

Mit Zuschauern

Insofern schaut Fußball-Europa umso gespannter dann eben doch auf die Ligue 1. England, Deutschland, Spanien oder Italien wollen schließlich allesamt in wenigen Wochen ebenfalls in die Spielzeit 2020/21 starten. Bis zu 5000 Zuschauer sind in der Ligue 1 trotz der in Frankreich wieder steigenden Anzahl der auf Covid-19 positiv getesteten pro Spiel erlaubt. Auch hier schaut man in Europa mit Argusaugen hin, schließlich wollen auch die anderen Ligen größtenteils wieder Fans ins Stadion lassen und Einnahmen generieren. Da wird dann, Champions League und Europa League hin oder her, doch mal genau auf Bordeaux gegen Nantes geguckt.

Stand: 21.08.2020, 14:03