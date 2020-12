"He'll be fine." Genau das wollten die Fans von Leicester City hören, als Brendan Rodgers über Jamie Vardy sprach. Der Stürmer wird also nach seinen leichten, immer wieder auftretenden Hüftbeschwerden dabei sein, wenn Leicester am Samstag (26.12.2020) auf Manchester United trifft.

Somit ist dann wirklich alles hergerichtet für einen attraktiven Start in den Boxing Day. Der Tabellenzweite der Premier League, der einen Punkt, aber auch ein Spiel mehr hat, trifft auf den Tabellendritten. Manchester United könnte saisonübegreifend den elften Auswärtssieg hintereinander feiern. Die Chance darauf wäre deutlich höher, wenn Vardy ausfallen würde.

Vardy mit elf Toren

Elf Tore und vier Assists stehen schon wieder auf dem Konto des englischen Nationalstürmers, der im Januar 34 Jahre alt wird. Am Sonntag (20.12.2020) verwandelte er einen Elfmeter und köpfte nach robustem Einsatz im Zweikampf Toby Alderweireld an, der mit einem Eigentor den 2:0-Sieg der "Foxes" bei Tottenham Hotspur besiegelte.

