Liverpool deklassiert Leicester und zieht davon

Der brasilianische Spielmacher brachte Liverpool beim verdienten 4:0 (1:0) in Leicester in Führung (31. Minute) und legte später nach (74.). James Milner (72., Handelfmeter) und Trent Alexander-Arnold (78.) steuerten die weiteren Tore bei. Damit feierte der Tabellenführer am zweiten Weihnachtstag seinen höchsten Saisonsieg und baute den Vorsprung auf imposante 13 Punkte aus.

Manchester City kann bei den Wolverhampton Wanderers am Freitagabend (20.45 Uhr, Live-Ticker auf sportschau.de) zwar noch Platz zwei zurückerobern und auf elf Zähler an Liverpool heranrücken. Allerdings haben die Reds noch eine Nachholspiel in der Hinterhand. So scheint das Meisterrennen schon vor dem Rückrundenstart so gut wie entschieden zu sein - auch wenn Liverpools Trainer Jürgen Klopp von solchen Hochrechnungen sicher nichts wissen will.

Großchancen gleich zu Beginn

Firmino hatte die Reds bereits bei der Klub- WM mit einem Last-Minute-Treffer gegen CF Monterrey (2:1) ins Finale geschossen - und dort in der Verlängerung gegen Flamengo Rio de Janeiro (1:0 n.V.) ebenfalls für den Siegtreffer gesorgt. Sein Doppelpack gegen Leicester war das Sahnehäubchen auf einer perfekten Woche.

Fünf Tage nach dem Triumph bei der Klub-WM in Katar gab Liverpool von Beginn an Vollgas und erspielte sich schon in den ersten, wilden Minuten Großchancen. Sadio Mané und Mohamed Salah vergaben allerdings ungewohnt kläglich. Auch Leicester begann mutig mit vielen Pässen in die Tiefe, ohne gefährlich zu werden.

Firmino hält den Kopf rein

Als die Partie gerade etwas an Schwung verlor, schlug Firmino erstmals zu: der ehemalige Hoffenheimer köpfte Trent Alexander-Arnolds scharfe Flanke am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz ein. Spätestens danach hatte Liverpool die Partie fest im Griff, die Pausenführung war hoch verdient und nur wegen der schwachen Chancenverwertung knapp.

Caglar Söyüncü verursacht Handelfmeter

In der zweiten Hälfte blieb Liverpool dominant, das erhoffte Spitzenspiel entpuppte sich als einseitige Angelegenheit. Für das zweite Tor musste allerdings ein durch Caglar Söyüncü verursachter Handelfmeter her. Der ehemalige Freiburger berührte den Ball im eigenen Strafraum mit dem Arm. Dieser befand sich zwar nah am Körper, Söyüncü bewegte sich aber aktiv Richtung Ball. Milner verwandelte den Elfmeter souverän.

Danach kam Liverpool richtig in Fahrt: Firmino und Alexander-Arnold schlossen schöne Spielzüge sehenswert ab und schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Jetzt drei Heimspiele für Liverpool

Liverpool bekommt weiterhin wenig Zeit zum Verschnaufen, drei Heimspiele innerhalb von acht Tagen stehen an: am Sonntag gegen die Wolverhampton Wanderers (17.30 Uhr), vier Tage später am Donnerstag, 2. Januar 2020, gegen Sheffield United - und weitere drei Tage später am Sonntag, 5. Januar, im FA-Cup gegen Everton.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 26.12.19, 22.50 Uhr

Stand: 26.12.2019, 22:50