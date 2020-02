Lizenzentzug, Zwangsabstieg, Beinahe-Konkurs, zwei Aufstiege und die erstmalige Qualifikation für die Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs: Während die österreichische Bundesliga aufgrund der Dominanz von Red Bull Salzburg in den vergangenen Jahren wenig Spannung versprach, erlebte der Linzer Athletik Sport Klub, kurz LASK, ereignisreiche Zeiten.

Jetzt macht sich eben dieser Klub daran, die Salzburger Vorherrschaft zu beenden und eine erneute Titelverteidigung des Liga-Krösus zu verhindern. Es wäre Salzburgs erste verpasste Meisterschaft seit sieben Jahren.

Lizenzentzug und Zwangsabstieg

Damals, in der Saison 2012/2013, holte der FK Austria Wien unter Trainer Peter Stöger den österreichischen Titel. Gleichzeitig schaffte auch der LASK eine Meisterschaft – allerdings nur in der drittklassigen Regionalliga Mitte. Der Hintergrund: Ein Jahr zuvor war dem Traditionsverein, der über 60 Jahre lang immer erst- oder zweitklassig vertreten gewesen war, die Lizenz für den Profifußball entzogen worden.

Trotz der gewonnen Meisterschaft wurde der angestrebte Wiederaufstieg im Jahr 2013 allerdings noch verpasst: In den Playoff-Spielen scheiterten die Linzer gegen Salzburgs Farmteam und Regionalliga-West-Meister FC Liefering.

Zurück im Profifußball

Ein Jahr später lief es besser: Nach der erneuten Regionalliga-Meisterschaft setzte sich das Team nun auch in den Playoffs durch – die Rückkehr in den Profifußball war perfekt. Eine sportlich erfolgreiche Saison, die jedoch von erheblichen finanziellen Problemen begleitet wurde.

Denn im Herbst 2013, nur wenige Monate vor dem Aufstieg, stand der Verein kurz vor der Insolvenz. Die Investorengruppe "Freunde des LASK" übernahm, rettete den Verein vor dem Aus und garantierte die nötige wirtschaftliche Sicherheit, um in Linz wieder groß zu denken. So war nach dem Aufstieg aus der Regionalliga der sofortige Durchmarsch das erklärte Ziel. Das Team sollte schnellstmöglich zurück in die 1. Bundesliga.

Bundesliga-Comeback

Im Sommer 2017 war es dann endlich soweit: Der LASK schaffte nach sechs Jahren Abstinenz die Rückkehr in Österreichs höchste Spielklasse. Aufstiegstrainer war der mittlerweile auch in Deutschland bekannte Oliver Glasner, der die Linzer in der folgenden Saison zunächst zum vierten Platz sowie ein Jahr später zur Vizemeisterschaft führte und so einige Bundesligavereine auf sich aufmerksam machte. Seit dem vergangenen Sommer trainiert Glasner den VfL Wolfsburg.

Internationale Erfolge

Doch auch ohne Glasner läuft es gut in Linz – sehr gut sogar. In der Champions-League-Qualifikation im Sommer scheiterte die Mannschaft nur knapp am belgischen Spitzenteam FC Brügge. Weiter ging es in der Europa League, wo Linz als Gruppensieger der Vorrunde der größte Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte gelang.

"Für den Verein ist es großartig, was heute passiert ist. Wir können noch nicht wirklich realisieren, was das bedeutet. Ich glaube das ist eine unglaubliche Leistung" , freute sich Trainer Valérien Ismael nach dem 3:0-Sieg im abschließenden Gruppenspiel gegen Sporting Lissabon. Gegner in der Zwischenrunde ist der AZ Alkmaar, seinerseits selbst überraschend stark in dieser Spielzeit und in der niederländischen Eredivisie mittendrin im Kampf um die Champions League.

Tabellenführer und Meisterschaftskandidat

Ähnlich wie auch bei Alkmaar liegt der Fokus des LASK aber auf der Liga. Dort sind die Oberösterreicher spätestens seit der erstmaligen Übernahme der Tabellenführung durch das 3:2 gegen RB Salzburg am vergangenen Freitag (14.02.2020) ein ernstzunehmender Titelkandidat – es wäre die erste Meisterschaft seit 1965.

Der neue Modus in der Liga könnte dabei zum Vorteil werden: Nach drei weiteren Spielen ist die reguläre Saison offiziell beendet. Die Punkte aller Teams werden halbiert und es wird in zwei Sechsergruppen (1-6 und 7-12) weitergespielt. Gespielt wird von da an in Hin- und Rückspielen. Die beiden Titelkandidaten RB und LASK treffen also noch zwei Mal im direkten Duell aufeinander.

Von der Einführung dieses neuen Modus versprach sich der österreichische Fußball 2018 nach Jahren Salzburger Eintönigkeit endlich wieder mehr Spannung im Titelkampf. Spannend wird es für den Linzer Athletik Sport Klub mit Sicherheit. Die wirklich ereignisreichen Zeiten könnten gerade erst angebrochen sein.

Stand: 19.02.2020, 13:00