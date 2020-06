Beim Re-Start nach der Corona-Zwangspause seit 12. März feierte der FC Sevilla einen 2:0 (0:0)-Sieg gegen Stadtrivale Real Betis. Die Führung erzielte mit einem verwandelten Foulelfmeter Lucas Ocampos (56.). Fernando legte wenig später das 2:0 nach (62.)

Die Partie im leeren "Estadio Ramon Sanchez Pizjuan" begann mit Fangrüßen von der Leinwand und einer Gedenkminute für die über 27.000 Covid-19-Opfer in Spanien. Während der Partie wurde später von Fans zuvor eingesandter Applaus für die Corona-Helfer eingespielt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Fan-Ansammlung in der Stadt aufgelöst

Die weiteren Rahmenbedingungen entsprachen im Großen und Ganzen denen der Bundesliga: unter anderem Mund-Nasenschutz am Spielfeldrand, Ersatzspieler mit Abstand zueinander auf der Tribüne, Zurückhaltung beim Torjubel und fünf erlaubte Wechsel.

In der Stadt hatten sich vor der Partie rund 200 großenteils vermummte Fans in Stadionnähe versammelt. Ein großes Polizeiaufgebot von rund 600 Einsatzkräften, gesperrte Straßen und Absperrungen verhinderten ein größeres Aufkommen. Kurz vor dem Anpfiff der Begegnung löste sich die Ansammlung auf.

FC Sevilla dominant

Während "El Gran Derbi" erwartungsgemäß aufgrund der fehlenden Zuschauer die emotionale Atmosphäre fehlte, übernahm der drittplatzierte FC Sevilla sportlich schnell das Kommando auf dem Platz. Der argentinische Nationalspieler Ocampos traf nach zehn Minuten mit einem strammen Schuss nur die Latte.

Bis zum Pausenpfiff drängte das Team von Trainer Julen Lopetegui die Gäste immer weiter zurück. 7:3 lautete zur Halbzeit die Torschuss-Bilanz, nur ein Tor wollte in den ersten 45 Minuten nicht fallen.

Ocampos macht das erste Tor

Auch in Durchgang zwei spielten die "Sevillistas" gegen den Tabellenzwölften ihre größere Qualität aus. Nur, dass sie dieses Mal trafen. Allerdings brauchte der FC einen Foulelfmeter, um in Führung zu gehen. Der Ex-Dortmunder Marc Batra foulte den Ex-Gladbach-Stürmer Luuk de Jong bei einem Eckball. Den Elfmeter verwandelte Ocampos sicher unten rechts und erzielte damit seinen elften Saisontreffer.

Auch das vorentscheidende 2:0 fiel nach einem Standard. Eine Ecke verlängerte der starke Ocampos mit der Hacke in den Fünfmeterraum und Fernando köpfte aus kurzer Entfernung ein. Mit dem Sieg baute der FC Sevilla seine vor der Corona-Pandemie gestartete Serie auf sieben Pflichtspiele ohne Niederlage aus und ist als Dritter weiter auf Champions-League-Kurs.

Barca startet Samstag, Real Madrid Sonntag

Die weiteren neun Partien des 28. Spieltags finden, wie in Spanien üblich, zwischen Freitag und Sonntag zu neun unterschiedlichen Anstoßzeiten statt. So tritt Tabellenführer FC Barcelona am Samstag um 22 Uhr bei RCD Mallorca an.

Real Madrid startet am Sonntag um 19.30 Uhr gegen SD Eibar aus der Corona-Pause. Die Partie der "Königlichen" mit Toni Kroos findet wegen Umbaumaßnahmen nicht im heimischen Santiago Bernabeu sondern im Stadion "Alfredo di Stefano" auf Reals Trainingsanlage statt.

Alle Begenungen gibt es im Live-Ticker von sportschau.de.

Thema in: Morgenmagazin, Das Erste, Freitag, 12.06.2020, ab 5.30 Uhr

red | Stand: 11.06.2020, 23:59