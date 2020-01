Der 30-Jährige brachte die "Königlichen" am Mittwochabend (08.01.2020) im saudi-arabischen Dschidda beim 3:1 (2:0)-Sieg gegen den FC Valencia in der 16. Minute in Führung. Bei Kroos' sehenswertem Kunststoß machten Valencias Torwart Jaume Domenech und die gesamte Abwehr aber eine denkbar schlechte Figur.

Isco erhöhte noch noch vor der Pause auf 2:0 (39.). Nach dem 3:0 durch Vize-Weltmeister Luka Modric (65.) stand Real als erster Finalist des reformierten Supercups fest. Daran änderte auch der späte Treffer von Daniel Parejo (90.+2) nichts mehr.

Barcelona oder Atlético Finalgegner

Den Endspiel-Gegner der Kroos-Mannschaft ermitteln am Donnerstag Rekordsieger FC Barcelona und Atlético Madrid. Der Supercup-Sieger wird erstmals im Final-Four-Modus ausgespielt. Bisher wurde der Titelträger zwischen dem Meister der Primera División und dem spanischen Pokalsieger ermittelt - nun kämpfen auch der Vize-Meister und der zweite Pokalfinalist um die Supercopa.

vdv/sid/dpa | Stand: 09.01.2020, 07:45