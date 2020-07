Zoff mit Messi - Champions League letzte Chance für Coach Setién?

Nichtmal mehr die Hilfe des Schiedsrichters reicht aus. Als es im Heimspiel gegen CA Osasuna nur 1:1 stand, gab es einen Platzverweis gegen Gästespieler Enric Gallego. Barcelona durfte also die letzten 15 Minuten in Überzahl versuchen, die Meisterschaftsentscheidung zugunsten Real Madrids wenigstens zu vertagen. Doch die Mannschaft von Quique Setién stellte sich ausgesprochen kläglich an, fing sich sogar noch einen Konter und stand nach dem 1:2 sogar ohne einen Punkt gegen den Tabellenelften da. Das war der Moment, in dem selbst Lionel Messi für seine Verhältnisse regelrecht eskalierte.

"Waren ein schwaches Team"

Messi gibt grundsätzlich nur sehr selten Interviews. Nach der Peinlichkeit gegen Osasuna sah er aber den Zeitpunkt gekommen, einiges offen anzusprechen. "Dieses Spiel spiegelt das komplette Jahr wider. Wir waren ein schwaches Team, wir waren inkonsequent, wir haben Spiele verloren, die wir nie hätten verlieren dürfen."

Satte sieben Punkte Rückstand auf Meister Real Madrid sind es vor dem letzten Auftritt am Sonntag (19.07.20) gegen CD Alaves. Beim Re-Start nach Corona waren es noch zwei Punkte Vorsprung. Messi erklärt dazu: "Madrid hat seine Hausaufgaben gemacht. Wir haben ihnen geholfen und viele Punkte abgegeben. Wir müssen Selbstkritik üben - beginnend mit den Spielern, aber auch insgesamt. Wir sind Barcelona und es ist unsere Pflicht, jedes Spiel zu gewinnen."

Nicht immer einer Meinung

"Beginnend mit den Spielern" - so ein Satz macht sich immer gut. Den Nachschub "aber auch insgesamt" - den darf Quique Setién als Frontalangriff werten. Setién räumte anschließend etwas gequält wirkend ein: "Bei einigen Dingen sind wir einer Meinung, bei anderen nicht. Das ist normal." Alle im Club wüssten, dass man sich verbessern müsse. Und manche meinen, und dazu soll nach Medienberichten neben Messi auch der einflussreiche Abwehrchef Gerard Piqué gehören, dass diese Verbesserung mit Setién nicht mehr zu erreichen sei.

Es sieht aber so aus, als bekäme der ungeliebte Coach die Gelegenheit, das Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse am 8. August daheim gegen den SSC Neapel (Hinspiel 1:1) noch auf der Bank mitzuerleben. Nach dem Osasuna-Spiel musste der Trainer aber beim Präsidenten antanzen. Josep Bartomeu habe nach einem Krisengespräch laut der katalanischen Fachzeitung "Mundo Deportivo" Setién zunächst im Amt bestätigt. Dass es die Sitzung gab, räumt Setién ein, spielt sie aber herunter: "Solche Treffen sind normal. Wir alle wollen uns verbessern und suchen nach Lösungen." Man habe "über die Zukunft" gesprochen und sei sich darüber im Klaren, dass die Champions League eine "sehr attraktive Herausforderung" sei.

Messi wünscht sich Veränderungen

Letzteres klingt nicht gerade nach einer philosophischen Erkenntnis. Sondern eher nach dem frommen Wunsch, das Rückspiel gegen Neapel doch bitte nicht als Endspiel für ihn selbst heraufzubeschwören. Dass Setién aber eine krachend verpasste Meisterschaft und ein Aus im Achtelfinale der Königsklasse überstehen könnte, scheint bei seinem Standing bei den Stars der Mannschaft ausgeschlossen.

Hört man Messi genau zu, hätte Josep Bartomeu aber bereits jetzt reagieren müssen: "Wenn wir so weiter machen, wird es schwierig, die Champions League zu gewinnen. Wenn wir um den Titel mitspielen wollen, müssen wir vieles ändern - sonst scheiden wir schon gegen Napoli aus." Das war ein Hilferuf, der offenbar zunächst unerhört bleibt. Auf die Reaktion der Mannschaft im letzten Ligaspiel gegen Alaves darf man deshalb ausgesprochen gespannt sein.

Stand: 18.07.2020, 21:47