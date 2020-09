Supercup mit Fans: Die gefährliche Scheinheiligkeit der UEFA

Beim regelmäßigen Blick auf die von der Bundesregierung ausgewiesenen Risikogebiete fehlt dieser Tage möglicherweise ein Gebiet, auf das kritische Fußballfans während der Corona-Pandemie schon seit Längerem mit Erstaunen blicken: die Welt der UEFA.

Deren Präsident Aleksander Ceferin hat mit seinen Leuten quasi im Handstreich beschlossen: Die Ansteckungsgefahr innerhalb eines Fußballstadions ist wohl nicht besonders groß. Jedenfalls nicht für Fußballfans. Oder: Deren Sehnsucht nach dem Fußball-Liveerlebnis ist höher zu bewerten als das Risiko einer Corona-Infektion.

UEFA - Tröster geschundener Fan-Seelen?

Nicht anders ist die Frage zu beantworten, warum die UEFA das Supercup-Finale zwischen dem FC Bayern und Sevilla in Ungarns Hauptstadt Budapest vor mehr als 15.000 Zuschauern in der Puskas-Arena zuließ. Ungarn wird von der deutschen Bundesregierung seit geraumer Zeit als "Risikogebiet" eingeschätzt, die Corona-Fallzahlen steigen dort rasant. Vor Reisen in das Land wird ausdrücklich gewarnt.