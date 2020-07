CAS-Urteil signalisiert Narrenfreiheit auf Europas Fußballbühnen

Eigentlich war es Ziel des Financial Fairplays, Ausgewogenheit innerhalb des europäischen Fußballs herzustellen. Die Klubs sollten mehr oder weniger nur das ausgeben, was sie einnehmen. Aber: Große Klubs, wie das aus Katar finanzierte Paris St. Germain, führen die Regeln längst ad absurdum.

Mehr als eine Milliarde Euro in Manchester City investiert

Nun auch Manchester City. 2008 wurde der Klub von Scheich Mansour bin Zayed al Nahyan gekauft. Seitdem investierte das Mitglied der Königsfamilie aus Abu Dhabi mehr als eine eine Milliarde Euro. Manchester City stieg in die europäische Elite auf und ist zum weltweit bekanntesten Werbeinstrument des Emirats avanciert.

Erst im Februar dieses Jahres sperrte die UEFA Manchester City für zwei Jahre von allen europäischen Wettbewerben. Der Vorwurf: Manchester soll Sponsoreneinnahmen überbewertet haben. Das Geld soll in Wahrheit direkt von seinem Besitzer gekommen sein. Nun also der Freispruch vor dem CAS. In einer ersten Urteilsbegründung heißt es, dass die angeblichen Verstöße von Manchester City nicht festgestellt werden konnten oder verjährt waren. Das lässt massive Zweifel am Agieren der UEFA-Ermittler aufkommen. Und stellt wieder einmal die Frage, inwieweit die UEFA überhaupt in der Lage ist, ihre eigenen Regularien gegenüber den reichsten Klubs Europas durchzusetzen.

Auch Saudi-Arabien will eine Rolle im Fußball spielen

In Saudi-Arabien werden sie das Urteil mit Interesse zur Kenntnis genommen haben. Das Land um seinen Kronprinzen Mohammed bin Salman winkt mit Milliarden an Öl-Geld und will den Premier-League-Klub Newcastle United kaufen.

Die Nachricht, die heute aus der Schweiz gesendet wurde, ist, dass vermögende Eigentümer, Staaten und Hedgefonds weiterhin Narrenfreiheit auf Europas Fußballbühnen genießen.

Stand: 13.07.2020, 12:01