Audio: Bertels: "Wollen auch in der dritten Liga attraktiven Fußball spielen"

Sportschau. . 00:33 Min. . ARD.

Drittliga-Neuling SC Verl will fußballerisch so weitermachen wie bisher. Auch in der dritten Liga soll attraktiver Fußball gespielt werden. Ein tabellarisches Saisonziel gäbe es hingegen nicht. | audio