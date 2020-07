Italien, 37. Spieltag

Serie A - Atalanta legt vor, "Endspiel" um Platz 2 am Samstag

Atalanta Bergamo mit dem deutschen Legionär Robin Gosens darf weiter von der Vizemeisterschaft in Italien träumen. Die Lombarden gewannen am vorletzten Spieltag in Parma und haben den Vize-Titel im "Endspiel" am Samstag gegen Inter Mailand in der eigenen Hand.