Juve hätte am Donnerstagabend (23.07.20) für die neunte Titel-Party in Serie einen Sieg gebraucht. Atalanta Bergamo hätte dann zwar immer noch gleichziehen können, in Italien zählt dann aber der direkte Vergleich - und der fällt zugunsten der Turiner aus. Zunächst lief auch alles nach Plan: Matthjis de Ligt brachte die Gäste in der 42. Minute in Führung.

Ronaldo auf Tauchstation

Doch Udine stemmte sich gegen die Niederlage, und Juventus agierte zunehmend fehlerhaft. So ging das 1:1 durch Ilija Nestorovski (52.) durchaus in Ordnung. In der Folge wurde das Team um Cristiano Ronaldo immer ungeordneter, der Superstar tauchte völlig ab und konnte auch nichts zum Torjäger-Duell mit Lazio-Angreifer Ciro Immobile beitragen.

Und Udine wurde immer mutiger: Wojciech Szczeny im Turiner Tor musste sogar mehrfach einen Rückstand verhindern. In der 92. Minute war er dann aber machtlos, als ihn Seko Fofana mit einem Flachschuss zum 2:1-Endstand für den krassen Außenseiter überwand. Der Jubel war entsprechend groß, denn bei sieben Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz sollte nicht mehr viel schiefgehen.

Inter patzt gegen Florenz

Inters Danilo D'Ambrosio (l.) gegen Gaetano Castrovilli (r.) vom AC Florenz

Inter Mailand hatte tags zuvor die Rückkehr auf Platz zwei verpasst und damit Juventus Turin den verpassten Matchball beschert. Die Lombarden kamen gegen den AC Florenz nicht über ein 0:0 hinaus.

Derweil steht Brescia Calcio nach SPAL Ferrara als zweiter Absteiger fest. Nach einem 1:3 bei Tabellennachbar US Lecce geht es nur ein Jahr nach dem Aufstieg zurück in die Serie B.

Atalanta im Aufwind

Atalanta Bergamo siegte dagegen zum Auftakt des 35. Spieltags der Serie A und bleibt heißer Kandidat auf die italienische Vizemeisterschaft. Die Mannschaft um den deutschen Außenbahnspieler Robin Gosens kletterte am Dienstag durch ein 1:0 (0:0) im Heimspiel gegen den FC Bologna auf Rang zwei und darf zudem weiter hoffen, als erstes Team seit fast 70 Jahren die magische 100-Tore-Marke zu knacken. Der eingewechselte Luis Muriel (62. Minute) sorgte für die Entscheidung.

100-Tore-Grenze: unerreicht seit fast 70 Jahren

Atalanta fehlen nur noch fünf Tore, um als erstes Team seit der Saison 1950/1951 die 100-Tore-Schallmauer zu durchbrechen. Damals hatten das die Mailänder Klubs Inter und AC (jeweils 107) sowie Juventus Turin (103) geschafft.

Dank Ibrahimovic: Milan setzt Erfolgsserie fort

Der AC Mailand setzte derweil dank Superstar Zlatan Ibrahimovic seine Aufholjagd fort. Der Schwede erzielte beim 2:1 (1:1)-Auswärtssieg gegen Sassuolo seinen ersten Doppelpack (19./45.+2) seit seiner Rückkehr zu Milan zu Jahresbeginn. In der Tabelle rangiert der AC auf Rang sechs. Milan gewann damit sieben von neun Ligapartien nach der Corona-Pause.

dpa/sid | Stand: 21.07.2020, 23:48