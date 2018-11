Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft hat den Neuaufbau nach der enttäuschenden WM erfolgreich fortgesetzt. Ohne Lionel Messi, Sergio Agüero und Angel Di Maria gewann der zweimalige Weltmeister sein Länderspiel gegen Mexiko in Mendoza mit 2:0 (1:0).

Die Tore für die Albiceleste erzielten Mauro Icardi (2.) von Inter Mailand und Paulo Dybala (86.) von Juventus Turin, der zum ersten Mal für die Nationalelf traf. Bereits am Freitag hatte sich die Mannschaft von Interimstrainer Lionel Scaloni mit 2:0 gegen die Mexikaner durchgesetzt. Messi hat nach Argentiniens Achtelfinal-Aus bei der WM-Endrunde im vergangenen Sommer in Russland noch nicht wieder für sein Heimatland gespielt. Der fünfmalige Weltfußballer soll in Absprache mit Scaloni bis zum Jahresende nicht mehr für die Nationalelf zum Einsatz kommen.

Last-Minute-Sieg für Italien gegen die USA

Moise Kean (l.) und Matteo Politano jubeln

Italien hat sein Testspiel gegen die USA buchstäblich in letzter Sekunde doch noch gewonnen. Das Team von Trainer Roberto Mancini setzte sich in einem Test im belgischen Genk dank eines Treffers des erst kurz zuvor eingewechselten Matteo Politano (90.+4) mit 1:0 (0:0) durch.

Hoffenheim-Profi Vincenzo Grifo kam bei den Italienern in der zweiten Hälfte zum Einsatz. Bei den Amerikanern wurde BVB -Shootingstar Christian Pulisic in der Schlussphase ausgewechselt, Hannover-Stürmer Bobby Wood spielte ab der 62. Minute.

Brasilien und Frankreich siegen - verlieren aber ihre PSG-Stars

Brasilien gewann sein Testspiel gegen Kamerun ebenfalls mit 1:0 (1:0). Das Tor erzielte Richarlison de Andrade vom FC Everton unmittelbar vor der Pause. Superstar Neymar wurde im englischen Milton Keynes bereits in der achten Minute ausgewechselt. Neymar hatte sich zuvor an die Leiste gefasst.

Fußball-Weltmeister Frankreich hat sich nach dem verpassten Einzug ins Finalturnier der Nations League ein Erfolgserlebnis verschafft. Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps gewann gegen Uruguay die Neuauflage des WM-Viertelfinales (2:0) mit 1:0 (0:0), Shootingstar Kylian Mbappe musste jedoch wegen einer Schulterverletzung in der ersten Spielhälfte vom Feld. Der 19-Jährige von Paris St. Germain konnte nach einem Zusammenstoß mit Torhüter Martin Campana nicht mehr weiterspielen. "Er hat Schmerzen in der Schulter, er ist unglücklich gefallen" , sagte Deschamps in der Halbzeitpause: "Ich hoffe, dass es nicht schlimm ist."

Für PSG -Trainer Thomas Tuchel drohen damit beide Superstars auszufallen. Am 28. November empfängt der französische Meister in einem richtungsweisenden Spiel in der Champions League den FC Liverpool. Den einzigen Treffer des Tages im Stade de France von Paris erzielte Olivier Giroud per Handelfmeter (52.).

Plea-Debüt

Sein Debüt für die französische Nationalmannschaft feierte Alassane Plea (25) von Borussia Mönchengladbach. Der Stürmer wurde in der 80. Minute für den Torschützen eingewechselt.

red/sid/dpa | Stand: 21.11.2018, 08:50