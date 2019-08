Wie die Red Devils am Montag (05.08.19) mitteilten, wechselt Innenverteidiger Harry Maguire (26) vom Ligakonkurrenten Leicester City nach Manchester. Dort erhält er einen Sechsjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Englischen Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme bei umgerechnet rund 87,5 Millionen Euro liegen. Damit ist der englische Nationalspieler der teuerste Abwehrspieler der Welt. Bisheriger Rekordhalter war der Niederländer Virgil van Dijk, der Anfang 2018 für eine Summe von 84,5 Millionen Euro vom FC Southampton zum FC Liverpool gewechselt war.

Maguire: "Unglaubliche Gelegenheit"

"Ich bin begeistert, bei so einem großen Klub unterschrieben zu haben" , sagte Maguire, "wenn Manchester United an deine Tür klopft, ist es eine unglaubliche Gelegenheit." Maguire hatte seit 2017 für Leicester gespielt.

Seinen internationalen Durchbruch feierte er bei der WM 2018 in Russland. Beim Lauf der Three Lions bis ins Halbfinale war Maguire Stammspieler und traf beim 2:0-Viertelfinalsieg gegen Schweden. In der aktuellen Transferperiode verpflichtete ManUnited bereits Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace) für 55 Millionen Euro. Außerdem wechselte der Waliser Daniel James für 17 Millionen Euro vom Zweitligisten Swansea City zum Klub um Teammanager Ole Gunnar Solskjaer.

Stand: 05.08.2019, 14:05