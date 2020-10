Lewandowski war in der Triple-Saison der Bayern in Bundesliga, DFB -Pokal und Champions League erfolgreichster Torjäger, in 47 Pflichtspielen hatte er 55 Treffer erzielt. Für seine Leistungen war Lewadowski zuvor bereits als Deutschlands Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden.

"Es ist überragend, einfach super. Ich bin so stolz. Es ist eine großartige Zeit für mich. Auch wenn ich es liebe, Tore zu schießen, ist für mich das Wichtigste, meinem Team zu helfen" , sagte Lewandowski. Er entschied die Wahl der Europäischen Fußball-Union ( UEFA ) am Donnerstag (01.10.2020) vor seinem Münchner Teamkollegen Manuel Neuer und Kevin De Bruyne von Manchester City für sich. Damit ist Lewandowski der Nachfolger von Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk.

Hans-Dieter Flick, der Lewandowski beim FC Bayern trainiert, sagte gar, er sehe "aktuell keinen Spieler, der es mehr verdient hätte, auch zum Weltfußballer gewählt zu werden".

Auszeichnung auch für Flick