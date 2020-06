EM, Champions League, Nations League - UEFA vor wichtigen Entscheidungen

Champions League: Modus und Spielort werden festgelegt

Die restlichen Spiele der Champions League, in der das Achtelfinale bislang nur teilweise zu Ende gespielt worden ist, sollen wie in der Bundesliga ohne Zuschauer, aber mit regelmäßigen Tests der Spieler und unter strengen Hygiene-Auflagen stattfinden. Da die Reisefreiheit in Europa noch eingeschränkt sein könnte, soll es ein Finalturnier an einem Ort geben. Lissabon gilt als Favorit für die Austragung. Dabei sind auch Änderungen am Format denkbar, beispielsweise die Aussetzung des Prinzips aus Hin- und Rückspiel im Viertel- und Halbfinale.

Da die UEFA Istanbul die Austragung der Spiele offenbar nicht zutraut, könnte die türkische Metropole entschädigt werden, indem sie zu einem späteren Zeitpunkt ein Endspiel austragen darf. Allerdings hat die UEFA erst im Herbst 2019 drei Termine vergeben: 2021 soll das Finale in Sankt Petersburg, 2022 in München und 2023 in London steigen. Wenn diese Planungen Bestand haben, käme Istanbul frühestens 2024 zum Zug.

Festgelegt werden müssen noch die genauen Termine. Dabei gilt der Blick den europäischen Topligen, die rechtzeitig beendet sein müssten. Mit Sorge dürfte die UEFA deshalb nach Italien blicken, wo noch zwölf Spieltage ausgetragen werden sollen und fünf Teams aus der Serie A noch im Europapokal spielen.