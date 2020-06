UEFA bestätigt: EM auch 2021 in zwölf Städten

Kompromissbereitschaft ist bei den Klubs gefragt: Die Zeit der Abstellung der Nationalspieler könnte sich dadurch bei zwei Fenstern um ein oder zwei Tage verlängern. Ein weiteres Problem könnten möglicherweise noch geltende Reisebeschränkungen sein.

U21-EM wird aufgeteilt

Die U21-EM musste wie die EM der Frauen aus dem Sommer 2021 weichen, um dem EM-Turnier der Männer Platz im Kalender zu machen. Das Turnier, das in Ungarn und Slowenien geplant ist, soll nun im Sommer 2022 in zwei Phasen stattfinden. Die vier Gruppen mit vier Mannschaften spielen die Vorrunde vom 24. bis zum 31. März. Die Viertelfinals finden dann erst ab dem 31. Mai statt, das Finale soll am 6. Juni in Ljubljana gespielt werden.

Da die Regularien Bestand haben sollen, gilt weiter der 1. Januar 1998 als Stichtag - wer vorher geboren wurde, darf nicht mitspielen. Da der Stichtag nicht um ein Jahr auf 1999 verschoben wird, könnte das Alter der Spieler bei der Endrunde der U21-EM bis zu 24 Jahre betragen.

