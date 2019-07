Matthijs de Ligt ist schon zum FC Barcelona gewechselt. Also fast. Auch Paris Saint-Germain ist sich mit dem 19 Jahre alten Innenverteidiger einig gewesen. Angeblich. Dann war plötzlich der Wechsel zu Juventus Turin nahezu perfekt.

Allerdings gibt es wohl Probleme zwischen dem italienischen Meister und Ajax Amsterdam. Dem niederländischen Klub soll Juves Angebot von 65 Millionen Euro zu gering sein. Daher, so heißt es jetzt, dürfe sich der FC Barcelona wieder Hoffnungen machen.

75 Millionen Euro zu wenig für die Top 3

Es bleibt spannend, wer das Rennen um de Ligt machen wird. Es bleibt auch spannend, ob Ajax für ihn mehr kassieren wird als für Frenkie de Jong, der für 75 Millionen Euro vom FC Barcelona verpflichtet wurde.

Diese Summe reicht schon am 5. Juli des Jahres 2019 nicht mehr für einen Medaillenplatz im Wettbewerb um die höchste Ablöse des Transfersommers. Knapp zwei Monate sind in den meisten Topligen Europas noch Wechsel möglich. In England schließt das Fenster allerdings schon einen Tag bevor der FC Liverpool am 9. August mit einem Spiel gegen Norwich City die Saison eröffnet.

La Liga bei Ausgaben weit vorne

Die Premier League gilt gemeinhin als jene Liga, deren Klubs am meisten Geld ausgeben. Diese Annahme ist - Stand: 5. Juli 2019 - weit daneben. Die Vereine der höchsten englischen Liga gaben 580 Millionen Euro aus (Quelle für sämtliche Ablöseangaben: transfermarkt.de), die der spanischen La Liga schon 870 Millionen.

Das meiste Geld für einen Spieler investierte Atlético Madrid, das 126 Millionen Euro für das Ausnahmetalent João Félix an Benfica zahlte. Für Marcos Llorente von Real Madrid wurden 30 Millionen Euro fällig, für Felipe vom FC Porto 20.