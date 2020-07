Wolverhampton zieht wieder an Tottenham vorbei

Der Tabellenfünfte aus England spielt in der Gruppenphase der Europa League, der Tabellensechste in der 2. Qualifikationsrunde. Kommt der Platz aus dem FA-Cup in die Liga zurück, müsste der Tabellensiebte in die Qualifikation, während der Sechste auch in die Gruppenphase dürfte.

Burnley darf weiter von Europa träumen

Mit dem 2:0 (1:0) in Norwich am Samstagabend darf auch Burnley weiter von Europa träumen. Norwich leistete bei den drei Punkten aber tätliche Mithilfe. Schon in der 35. Minute sah Emiliano Buendia die Rote Karte für einen Ellebogenschlag, den Schiedsrichter Kevin Friend als Tätlichkeit wertete. Später musste auch der ehemalige Bundesliga-Profi Josip Drmić vom Platz.

nch/sid | Stand: 20.07.2020, 23:17