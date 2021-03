Wie es weiter geht: Die Entscheidung könnte schnell fallen

Der zeitliche Ablauf für die nächsten Schritte ist nun eng. Kommende Woche stehen weitere Mitgliederversammlungen von Klubs an. "Es werden sich mit Sicherheit weitere Klubs der Forderung nach einem Boykott anschließen", sagt Melnaes. Am 14. März steht die Jahreshauptversammlung des NFF an. Dort wird das Thema diskutiert. Möglicherweise wird dann sogar schon ein Boykott beschlossen, wenn es eine Mehrheit unter den Delegierten geben sollte, was allerdings unklar ist. So oder so braucht es eine Entscheidung: Vom 24. bis 30. März stehen für Norwegen die Spiele gegen Gibraltar, die Türkei und Montenegro an - es ist der Start in die Qualifikation zur WM 2022 in Katar.

Die Endrunde der WM soll nach aktuellen Planungen vom 21. November bis 18. Dezember 2022 in Katar ausgetragen werden. Am Gastgeberland gibt es wegen Menschenrechtsverletzungen, Ausbeutung von Gastarbeitern und Korruption bei der WM-Vergabe seit Jahren große Kritik. Die Sportschau und WDR Sport inside berichteten immer wieder über die Missstände in Katar. Die FIFA musste in diesem Zusammenhang im Juni 2019 erstmals zugeben, dass auf WM-Baustellen gegen internationale Arbeitsstandards verstoßen wurde.

Stand: 05.03.2021, 17:29