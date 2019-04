Der FC Bayern oder Borussia Dortmund? Manchester City oder der FC Liverpool? Endgültige Antworten auf diese Fragen nach dem kommenden Fußballmeister wird auch die Sportschau im Ersten am Ostersamstag ab 18 Uhr nicht geben können. Aber sie wird Ausschnitte der Spiele zeigen, in denen es sachdienliche Hinweise geben wird. Der FC Bayern spielt ab 15.30 Uhr gegen Werder Bremen, die Partie zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur wird schon zwei Stunden früher angepfiffen.

In Deutschland, den Niederlanden und England sind die Fragen nach dem künftigen Titelträger äußerst spannend, in Spanien, Frankreich und Italien scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, wann der FC Barcelona, Paris Saint-Germain und Juventus Turin als Meister feststehen. Aber auch in diesen Ligen gibt es noch Spannung. Der Überblick:

Premier League

Zum dritten Mal innerhalb von zwölf Tagen trifft Manchester City auf Tottenham. Nach dem dramatischen Duell in der Champions League könnten die "Spurs" dem Verein von Trainer Pep Guardiola nun auch in der Meisterschaft schmerzen. "Wir müssen aufstehen, wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen", forderte Guardiola, der mit City zwei Punkte weniger hat als der FC Liverpool, allerdings auch noch ein "game in hand", wie die Engländer sagen. Am Mittwoch (24.04.2019) steht das Derby in Manchester bei United an, das noch nachgeholt werden muss.

Liverpool setzt darauf, dass der Rivale in mindestens einem dieser beiden Spiele Punkte verliert, denn dann wären die "Reds" bei vier weiteren Siegen zum ersten Mal seit 1990 wieder Meister. Am Sonntag tritt die Mannschaft von Jürgen Klopp bei Cardiff City an, das mit einem 2:0-Sieg im Nachholspiel bei Brighton and Hove Albion die Spannung im Abstiegskampf steigerte. Cardiff hat - bei allerdings einem Spiel mehr - nur noch zwei Punkte Rückstand auf Brighton.

Sehr eng geht es auch im Streit um die begehrten Plätze in der Champions League zu. Den Tabellendritten Tottenham und den -sechsten, Manchester United, trennen nur drei Punkte.