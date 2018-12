Auch Farke setzt bei Norwich auf eine starke deutsche Fraktion. Im Kader finden sich Marco Stiepermann, Dennis Srbeny, Christoph Zimmermann, Felix Passlack, Onel Hernandez, Tom Trybull, Mario Vrancic, und Moritz Leitner. Ihr Beitrag zum Höhenflug der "Canaries" ist höchst unterschiedlich. Leitner, der in der Bundesliga beim BVB , dem VfB Stuttgart und FC Augsburg nur in Ansätzen sein großes Talent offenbarte, blüht auf. Passlack, nach vier Meisterschaften als Jugendlicher in Dortmund als fast sicherer Kandidat für eine Profikarriere bei der Borussia gehandelt, wartet noch auf einen Einsatz in der Meisterschaft.

Leistner schon mit 19 Einsätzen

Norwich City ist mit Abstand der Klub mit den meisten Deutschen im Kader. Fünf andere Vereine haben noch jeweils einen deutschen Spieler unter Vertrag, darunter die Queens Park Rangers. Dort setzte Trainer Steve McClaren schon in 19 Partien auf Innenverteidiger Toni Leistner, der zuvor bei Union Berlin spielte.

Hefele, mit Huddersfield aufgestiegen, verdient sein Geld inzwischen bei Nottingham Forest, dem Tabellenfünften. Jens Hegeler, der einst mit Bayer Leverkusen in der Champions League spielte, ist bei Bristol City noch ohne Einsatzminute, genau wie der junge Torhüter Steven Benda bei Cardiff City. Muhamed Besic erzielte in 15 Spielen für den FC Middlesbrough, der ihn vom FC Everton auslieh, zwei Tore.