Mitte November finden die beiden letzten Spieltage der Qualifikation zur EURO 2020 statt. Dann werden vor allem drei Fragen spannend: Wer landet in welchem Lostopf? Wer spielt in welcher Gruppe? Und wer hat drei Heimspiele? Auf all diese Fragen kann man zumindest teilweise schon jetzt Antworten geben.

Zwei davon: Deutschland spielt aller Wahrscheinlichkeit nach gegen die Ukraine, auch Ungarn ist als Gegner wahrscheinlich.

Die Setzliste: ein neues Prinzip

Die Setzliste und damit die vier Lostöpfe stellt die UEFA erstmals nach dem "Overall Ranking" der EM-Qualifikation zusammen. Alle qualifizierten Mannschaften werden in eine Gesamttabelle auf der Grundlage ihrer Ergebnisse in der Qualifikation zusammengeführt.

Bevor in dieser Gesamttabelle Punkte und Tore zählen, gilt der Tabellenrang in der Gruppe. Die ersten zehn Plätze der Rangliste belegen also die zehn Gruppensieger, auch wenn einige von ihnen weniger Punkte als manch Gruppenzweiter haben.