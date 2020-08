Wer Scott Parker sagt, muss eigentlich auch London sagen. Im Stadtteil Lambeth wurde der heute 39-Jährige geboren. Seine 20-jährige Profikarriere verbrachte er als unermüdlicher Mittelfeldarbeiter bis auf kurze Abstecher nach Newcastle und Norwich bei Londoner Klubs wie Charlton, West Ham, Chelsea, Tottenham und Fulham.

Seine Frau hat er in der englischen Hauptstadt kennengelernt. Die vier Söhne wurden dort geboren. Und auch sein größter Erfolg als Trainer kann in der Millionen-Metropole an der Themse wahr werden.

London gegen London in London

Im Playoff-Finale um den Aufstieg in die Premiere League kann Parker am Dienstag (03.08.2020) im Londoner Wembleystadion als Trainer des West-Londoner Klubs FC Fulham gegen den Londoner Rivalen FC Brentford die direkte Rückkehr in die erste englische Liga perfekt machen.

Sein Weg bei den "Cottagers" begann so richtig im Frühjahr 2019. Damals wurde Parker vom Co- zum Interimstrainer befördert. Zehn Spieltage vor Saisonende stand Fulham bei zehn Punkten Rückstand auf das rettende Ufer praktisch schon als Absteiger aus der Premier League fest.