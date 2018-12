Nach Angaben der Französischen Fußball-Liga (LFP) kann auch die Partie zwischen Olympique Nimes und dem FC Nantes nicht wie geplant am Samstag (08.12.18) stattfinden. Zuvor war bereits das Topspiel zwischen Thomas Tuchels Paris Saint-Germain und dem HSC Montpellier abgesagt worden. Die weiteren abgesetzten Spiele am Wochenende sind AS Monaco gegen OGC Nizza, AS Saint-Etienne gegen Olympique Marseille, FC Toulouse gegen Olympique Lyon und SCO Angers gegen Girondins Bordeaux.

Die Liga äußerte sich zunächst nicht weiter zu den Gründen. Nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP sollen die für die Spiele vorgesehenen Polizisten aber stattdessen bei den Demonstrationen der "Gelbwesten" eingesetzt werden. Diese demonstrieren seit Mitte November gegen inzwischen ausgesetzte Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel - mittlerweile ist der Protest aber viel allgemeinerer Natur und richtet sich gegen die Regierung und Präsident Emmanuel Macron.

Spiele der Handball-EM auf Sonntag verschoben

Auch die für Samstag in Nantes geplanten Hauptrundenspiele bei der Handball-EM der Frauen sind wegen der angekündigten Proteste verschoben worden. Sowohl die Partie zwischen Gastgeber Frankreich und Schweden als auch das Spiel Russland gegen Serbien finden nun am Sonntag statt.

dpa | Stand: 07.12.2018, 14:08