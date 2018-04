Und dann gibt es da eben noch den Fußball-Klub VF Les Herbiers. 2015 stiegen die "Roten Teufel" erstmals in die dritte Liga auf, nun steht der Klub plötzlich im Pokalfinale und träumt vom Europapokal. Und das mit einem mickrigen Budget von zwei Millionen Euro. Zum Vergleich: Paris St. Germain und SM Caen, die beiden anderen Halbfinalisten, kommen auf 540 bzw. 31 Millionen.

Losglück

Les Herbiers hatte auch Losglück, die dicksten Brocken auf dem Weg ins Endspiel am 8. Mai im Stade de France waren die Zweitligisten Auxerre und Lens. Das interessierte am Dienstagabend (17.04.18) jedoch niemanden mehr. "So etwas werden wir nie wieder sehen, das gibt es nur einmal im Leben" , sagte Generalsekretär Lilian Bossard angesichts des triumphalen Empfangs in Les Herbiers. Etliche Fans jubelten dem Teambus schon in den Straßen zu, ehe die große Sause im kleinen Stade Massabielle folgte.