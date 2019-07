FIFA-Beschluss

Härtere Strafen für rassistische Ausfälle im Fußball

Das neue Disziplinarreglement, das am 15. Juli in Kraft tritt, sieht schon als erste Sanktion bei entsprechenden Vergehen der Zuschauer einen Teilausschluss sowie eine Strafe in Höhe von mindestens 20.000 Schweizer Franken vor.