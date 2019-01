Bei den Wolverhampton Wanderers schied der Tabellenführer der Premier League am Montag (07.01.18) durch eine 1:2 (0:1)-Niederlage in der dritten Runde des FA Cups aus.

Die Gastgeber gingen in einer von beiden Seiten zunächst verhalten geführten Partie durch den Mexikaner Raul Jimenez in Führung (38. Minute). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch den Ex-Wolfsburger Divock Origi (51.) schlugen die Wolves durch Ruben Neves schon vier Minuten später wieder zurück und stoppten die Serie des Klopp-Teams, das zuletzt in sechs Partien in Wolverhampton nicht verloren hatte.

In den Reihen der Reds feierte der 16 Jahre alte Niederländer Ki-Jana Hoever seine Premiere. Der Abwehrspieler, der für den verletzten Innenverteidiger Dejan Lovren ins Spiel kam, ist damit der jüngste Debütant in der Geschichte des FA Cups. Erst in der 70. Minute brachte Klopp seine Stürmerstars Mohamed Salah und Firmino, doch auch sie konnten vor knapp 26.

Fehler von Milner

Der deutsche Trainer Jürgen Klopp gönnte einigen Stammspielern bei Liverpool eine Auszeit, er verzichtete unter anderem auf Torhüter Alisson, Virgil van Dijk sowie Sadio Mane.

Nach einem Fehler von James Milner lief Jimenez über das halbe Spielfeld und behielt vor Torhüter Simon Mignolet die Nerven. Im zweiten Durchgang gelang Origi der schnelle Ausgleich, doch Neves sorgte mit einem Schuss aus der Distanz für die Entscheidung. Xherdan Shaqiri (69.) verpasste den Treffer zum 2:2 knapp, als er mit einem Freistoß nur den Innenpfosten traf.

Am vergangenen Donnerstag hatte die Klopp-Elf im Spitzenspiel der Premier League bei Manchester City mit 1:2 (0:1) verloren.

dpa/sid/red | Stand: 07.01.2019, 22:56