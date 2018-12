Das war eine runde Sache. Zum Auftakt gab es einen 4:0-Sieg gegen West Ham United, zum Abschluss einen 4:0-Sieg gegen Newcastle United. Dazwischen gab es 14 weitere Siege und drei Unentschieden.

Anders als in der Bundesliga wird für die Rückrunde der Premier League ein Spielplan erstellt, der vom Schema der Hinrunde abweicht. So startet Liverpool nicht mit Spielen gegen West Ham United und Crystal Palace, sondern mit zwei Partien gegen Mannschaften, die in der Hinrunde ein Unentschieden gegen die "Reds" erreichten. Am Samstag (29.12.2018) kommt Arsenal in den Nordwesten Englands, am Mittwoch (03.01.2019) steht das Spiel bei Manchester City an.

Sieben Punkte Vorsprung auf Manchester City

Drei Tage vor Heiligabend waren Liverpool und der Verein von Trainer Pep Guardiola nur einen Punkt voneinander getrennt. Am zweiten Weihnachtstag, dem Boxing Day, lag die Mannschaft von Jürgen Klopp dann sieben Punkte vor.

Die Stimmung in Anfield, als bekannt wurde, dass die "Citizens" bei Leicester City das zweite Spiel hintereinander verloren hatten, wünscht sich der deutsche Trainer auch für die Partie gegen Arsenal. "Sie kontern wahnsinnig schnell, haben außergewöhnlich gute Stürmer und schnelle Flügelspieler. Sie haben ein wirklich gutes Team und werden nicht die weiße Flagge hissen" , sagte Klopp über Arsenal.

In den vergangenen Wochen zeigte die Formkurve der "Gunners" allerdings nach unten. Im Auswärtssspiel beim FC Southampton gab es eine 2:3-Niederlage, bei Brighton and Hove Albion reichte es zuletzt nur zu einem 1:1.

Aubameyang führt Torschützenliste an