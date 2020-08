Erfüllung eines Traums

Für Koeman ist das Traineramt in Barcelona die Erfüllung eines Traums. "Jeder weiß" , sagte er einmal, "dass ich davon träume, irgendwann diesen Klub auch zu trainieren" . Der 57-Jährige hatte erst im Mai einen Herzinfarkt erlitten und will sich die Chance jetzt nicht nehmen lassen. Dafür verzichtet er sogar auf die EM. Eine Wohnung in der katalanischen Hauptstadt hat er wohl auch schon.

Umbruch steht an

Barcelona steht nach dem krachenden Aus in der Champions League vor dem Umbruch. Koeman wird zugetraut, den Klub zurück an die europäische Spitze zu führen. Das hat er zuletzt schon mit der niederländischen Nationalmannschaft geschafft. Die hatte er nach der verpassten Qualifikation für die WM 2018 übernommen und schon ein Jahr später nach einem Umbruch mit einem Mix aus jungen Talenten und gestandenen Spielern ins Finale der Nations League geführt.

Ähnlich soll es jetzt auch in Barcelona laufen. Das Debakel gegen die Bayern hat gezeigt, wie sehr das Team um Superstar Lionel Messi eine Frischzellenkur benötigt. Personell, aber auch bezogen auf die Spielidee, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Koemans Assistent soll der Ex-Hoffenheim-Coach Alfred Schreuder werden. Ramon Planes, bisher Kaderplaner, übernimmt den Posten des ebenfalls freigestellten Eric Abidal als Sportdirektor.

Unsterblich gemacht

Koeman spielte von 1989 bis 1995 für die Katalanen - und machte sich dabei für die Fans unsterblich. 1992 gewann Barça zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Europapokal der Landesmeister. Den entscheidenden Treffer zum 1:0-Erfolg über Sampdoria Genua im Londoner Wembley-Stadion erzielte Koeman in der Verlängerung mit einem Freistoß. Zudem gewann er mit dem Klub vier Meisterschaften und einen Pokalsieg. Koeman ist beliebt, er hat Stallgeruch - und er hat selbst noch unter dem großen Johan Cruyff gespielt, was in Barcelona viel Wert ist.

Mit der Verpflichtung Koemans setzt Barcelona auf eine altbewährte Oranje-Tradition. Koeman ist nach Rinus Michels, Johan Cruyff, Louis van Gaal und Frank Rijkaard schon der fünfte Trainer aus den Niederlanden. Michels und Cruyff revolutionierten den Klub mit ihrem neuen Spielstil - dem "Voetbal Totaal" (aggressives Pressing und ständige Formationswechsel). Van Gaal gewann zwei Meisterschaften und Rijkaard erstmals die Champions League.

Etliche Weltstars aus den Niederlanden

Noch länger ist die Liste der Spieler. Es begann 1973 mit Johan Cruyff. In der Folge holte Barça immer wieder Akteure aus den Niederlanden, unter anderem die Weltstars Johan Neeskens, Frank und Ronald de Boer, Patrick Kluivert, Marc Overmars, Edgar Davids oder Mark van Bommel. Aktuell steht Frenkie de Jong im Kader. Wie die spanische Sportzeitung "Marca" berichtet, soll in Kürze auch Amsterdams Mittelfeldspieler Donny van de Beek nach Spanien wechseln.

Stand: 18.08.2020, 12:00