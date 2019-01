Der FC Chelsea gewann am Samstag (05.01.2019) dank eines Doppelpacks von Alvaro Morata (49./59.) 2:0 (0:0) gegen den Zweitligisten Nottingham Forest. Zuvor hatte Cesc Fabregas in seiner voraussichtlich letzten Partie für die Blues die Chance zur Führung vergeben. Beide Treffer bereitete der von Bayern München umworbene 18-jährige Callum Hudson-Odoi vor. Nationalspieler Antonio Rüdiger wurde geschont und kam nicht zum Einsatz.

Fünftes Spiel, fünfter Sieg - es läuft für Solskjaer und ManUnited

In der dritten Runde des FA -Cups setzten sich die "Red Devils" mit 2:0 (2:0) gegen den Zweitligisten FC Reading durch. Der Spanier Juan Mata (22. Minute) per Foulelfmeter und der belgische Nationalspieler Romelu Lukaku (45.+4) erzielten im Old Trafford die Tore für ManUnited.

Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Manchester Uniteds Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer

Damit hat Manchester nach zuvor vier Premier-League-Siegen auch das fünfte Pflichtspiel unter Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer gewonnen.

Der 12-malige Pokalsieger ManUnited, bei dem Solskjaer im Dezember das Traineramt von José Mourinho übernommen hatte, belegt in der Premier League derzeit den sechsten Platz. Reading kämpft als Vorletzter der zweitklassigen Championship gegen den Abstieg.

Wiederholungsspiel für Southampton

Teammanager Ralph Hasenhüttl muss mit dem FC Southampton hingegen zum Wiederholungsspiel antreten. Der Tabellen-18. der Premier League kam beim von Chelsea-Klubikone Frank Lampard trainierten Zweitligisten Derby County nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus. Nathan Redmond (4./48.) hatte die Saints mit 2:0 in Führung gebracht, Jack Marriott (58.) und Tom Lawrence (61.) glichen für die Hausherren aus.

West Ham und Brighton weiter

Außerdem erreichte West Ham United durch ein 2:0 (1:0) gegen Zweitligist Birmingham City die nächste Runde. Brighton & Hove Albion gewann mit 3:1 (2:0) bei Premier-League-Konkurrent AFC Bournemouth. Der FC Everton mühte sich gegen Viertligist Lincoln City zu einem 2:1 (2:1). Der FC Burnley schlug den FC Barnsley mit 1:0 (0:0).

red/dpa | Stand: 05.01.2019, 15:53