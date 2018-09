sportschau.de berichtet am Donnerstag (27.09.2018) ab 14:45 Uhr in einem Livestream von der Verkündung der Entscheidung. Vorher sind die Details zur Abstimmung entscheidend:

Wie abgestimmt wird

Bei der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitee am Donnerstag in Nyon erhält das Land den Zuschlag, das die meisten Stimmen erhält.

Bei einer Stimmengleichheit entscheidet der Sitzungsleiter alleine über die Vergabe. Im Normalfall ist das UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, der aber auch per Los entscheiden lassen kann. Wer nicht da ist, kann auch nicht abstimmen - einen Vertreter zu entsenden ist ausdrücklich nicht möglich.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin

Die Abstimmung ist geheim. Die stimmberechtigten Anwesenden haben die Wahl zwischen der Türkei, Deutschland und einer Enthaltung. Alleine Ceferin darf sich nicht enthalten.

Wer abstimmen darf - und wer nicht kann

Das UEFA-Exekutivkomitee besteht aus 20 Mitgliedern. Darunter befinden sich der Präsident und die Vizepräsidenten, weitere gewählte Funktionäre, aber auch Vertreter aus den Interessenverbänden der Kluborganisation ECA und European Leagues.

Aleksander Ceferin (Slowenien/UEFA-Präsident)

Karl-Erik Nilsson (Schweden)

Fernando Gomes (Portugal)

Reinhard Grindel (Deutschland)

Grigoriy Surkis (Ukraine)

Michele Uva (Italien)

David Gill (England)

Zbigniew Boniek (Polen)

Sándor Csányi (Ungarn)

John Delaney (Irland)

Peter Gilliéron (Schweiz)

Florance Hardouin (Frankreich)

Borislav Mihaylov (Bulgarien)

Juan Luis Larrea Sarobe (Spanien)

Davor Šuker (Kroatien)

Michael van Praag (Niederlande)

Servet Yardimci (Türkei)

Andrea Agnelli (Italien/für ECA)

Ivan Gazidis (England/für ECA)

Lars-Christer Olsson (Schweden/für European Leagues)

DFB-Präsident Reinhard Grindel und der türkische Vertreter Servet Yardimci dürfen nicht mit abstimmen, da ihre eigenen Verbände zur Wahl stehen.

Von den 18 verbleibenden Mitgliedern ist bislang bekannt, das Lars-Christer Olsson aus Schweden aus gesundheitlichen Gründen aller Voraussicht nach nicht anreisen und damit auch nicht abstimmen wird. Zudem gab es mehrere Medienberichte, nach denen der ECA-Repräsentant Andrea Agnelli aus Italien wegen beruflichen Terminen als FIAT-Chef ebenfalls nicht kommen wird. Bestätigt wurde dies jedoch nicht.

Ein wenig Unklarheit gibt es zudem über den Status von Ivan Gazidis. Der zweite ECA-Repräsentant wechselt als Geschäftsführer von Arsenal zum AC Mailand, was ihn durch die ECA- und auch die UEFA-Statuten auf jeden Fall den Platz im Exekutivkomitee kosten wird - die Frage ist: wann? Gazidis steht noch bis 31. Oktober bei Arsenal unter Vertrag und wird deshalb wohl wählen dürfen - die UEFA sagt auf Anfrage dazu aber nichts.

Die endgültige Liste der anwesenden und stimmberechtigten Personen will die UEFA erst am Donnerstag im Vorfeld der Abstimmung bekannt geben. So oder so bleibt Deutschland im Vorfeld klarer Favorit.