Ein fiktives Rechenbeispiel (Play-off-Teilnehmer fett):

Liga D: Kein Team hat es über die Gruppen geschafft, damit spielen Georgien, Nordmazedonien, Kosovo und Weißrussland die Play-offs.

Liga C: Serbien ist bereits qualifiziert - Schottland, Norwegen und Finnland spielen die Play-offs. Nachrücker auf den vierten Play-off-Platz ist Bulgarien als nächstbestes Team aus Liga C.

Liga B: Ukraine und Dänemark sind schon qualifiziert. Russland und Österreich folgen damit als nächstbeste Mannschaften in die Play-offs der Liga B.

Liga A: Alle Mannschaften außer Polen und Island sind bereits qualifiziert. Damit rücken Wales und Tschechien aus Liga B nach, da sich in Liga A nicht genügend Mannschaften befinden.

Besonderheiten: Die Gruppensieger können nicht in die nächsthöhere Liga nachrücken, da sie als Gruppensieger von starken Gegnern verschont bleiben sollen. Jede Liga bedient sich zunächst selbst mit Nachrückern - deshalb spielen Russland und Österreich im Rechenbeispiel in den B-Play-offs, Wales und Tschechien in den A-Play-offs.

Sportlich attraktiv - und sportlich fragwürdig

Die Play-offs versprechen unabhängig von den Teilnehmern viel Spannung: Die bestplatzierte Mannschaft hat im Halbfinale Heimrecht gegen die am schlechtesten platzierte, der Zweite spielt gegen den Dritten. Es gibt im Halbfinale und auch im Finale nur eine Partie, kein Hin- und Rückspiel. Das Heimrecht im Finale wird ausgelost.

Das System ist sportlich aber auch fragwürdig. Sieht Weißrussland in einer EM-Qualifikationsgruppe mit Deutschland und den Niederlanden eine große Chance, einen der beiden ersten Plätze zu erreichen? Die Vermutung liegt zumindest nahe, dass sich Weißrussland möglicherweise in den Play-offs gegen Georgien, Nordmazedonien und Kosovo mehr ausrechnet - was Auswirkungen auf die Leistungen haben könnte.

Absichtlicher Abstieg?

Auch denkbar: Nach jetzigem Stand und Beschluss des UEFA-Exekutivkomitees soll das Prinzip auch bei der Qualifikation zur WM 2022 angewendet werden. Wenn dem dauerhaft so sein sollte, könnte in den kommenden Jahren ein "absichtlicher" Abstieg in einer EM-Saison den Weg in die leichteren Play-offs der Liga D bei der WM-Qualifikation ermöglichen.

Stand: 20.03.2019, 11:17